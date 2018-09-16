外交官之死 藍批綠卸責：噁心想吐

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中時

駐大阪辦事處處長蘇啟誠不堪壓力自盡，國內政壇也掀起藍綠口水戰。國民黨文傳會副主委洪孟楷認為，駐日代表謝長廷指責大阪辦事處該檢討，如今蘇處長辭世後更有屏東縣政府要求把行程下架，請問這上述行為有哪一位與國民黨有關？而過去的兩個禮拜到底外交部有沒有再強加責任和不合理的壓力給駐大阪辦事處，這才是全國人民要去釐清的真相！

洪孟楷痛批民進黨，在真相尚未釐清前民進黨先跳出來指責在野黨，這完全就是不願面對只想逃避、只要卸責，有這樣的執政黨，讓人更為蘇處長的辭世感到不捨。

洪孟楷表示，蔡英文政府上任來一直有遇到事情就怪罪在野黨的習慣，但今天連一位優秀的外交同仁過世都還要硬拖在野黨，這種牽連在網路上或是輿論上早已完全無法被接受，而當初把責任推給部屬的駐日代表，才真正應該下台負責。「我們公開要求蔡英文總統向國人道歉並且指示徹底釐清蘇處長辭世的真相，為蘇處長的過世好好懺悔。」

國民黨台北市議員參選人羅智強也盤點蔡政府政治任命大使包括日本謝長廷、德國謝志偉、泰國童振源、法國吳志中、瑞士黃偉峰、捷克汪忠一、愛爾蘭楊子葆、希臘郭時南，「個個後台堅強、個個吃香喝辣！」

對於外長吳釗燮反駁學者蘇宏達説「特命全權大使」是民主國家常態。羅智強則表示，事實是民進黨「大幅」增加特任大使人數，而且還覺得不夠分配，又修法把大館「公使」也改成特任，他反問吳釗燮，這就是所謂「民主國家常態」？退萬步言，如果要派特命全權大使，大使就要像個特任大使，就要有肩膀，為成敗扛起責任才對！「但看看蔡英文特任的謝長廷，遇權必爭、遇責必推，有半分肩膀可言嗎？」

(中時 )

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