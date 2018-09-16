一張圖讓男人深思 想內射或無套前先認真看

原PO在網拍找了「最薄最爽最貴」的保險套來比較。 翻攝自《Dcard》。

友善列印
中時電子報
/綜合報導

「最薄最爽最貴」一盒高達上千元的保險套，乍看之下很高貴，但一名網友在《Dcard》精算「無套」、「內射」的下場與日本進口「買最貴保險套」費用來比較，讓高貴的套套瞬間變得很划算。

網友表示，前陣子剛轉幼教工作，看到了幼兒園收費真的讓自己有「我去結紮好了」 的念頭，他表示自己待的是南部偏中上私立的幼稚園，學費大概是這樣算的：每年的9月跟2月就是註冊月，註冊費+月費一個月大概是12000多，然後1、3、4、5、7、8、9、10、11、12月都要繳月費6500元，12000*2=24000、6500*10=65000，24000+65000=89000(一年學費)，這些費用不包含補習，或是伙食、尿布、奶粉等費用；原PO選了網拍販賣的日本知名品牌「最薄最爽最無感最貴」的保險套，每盒單價1455元有9個，換算起來一個保險套161元。89000/161大概是553左右，一年有365天 算下來生一個孩子的一年幼稚園學費，可以打553次的安全炮。

孩子幼稚園費與最貴保險套費用作比較，一盒高達上千元的高價保險套不僅薄，還能保護自己與另一半安全，更讓鬧出人命的風險大大降低，CP值超高。更有網友補充，如果加入作月子與產檢的費用，那麼省下來的錢更驚人。

網友看了紛紛表示：「原本感覺超貴，被你算完整個超划算」、「身為一個幼教老師，只能告訴妳，你這家算很便宜了」、「有考慮當保險套直銷嗎哈哈哈...」

(中時電子報)

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