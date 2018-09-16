山竹襲澳賭場停業　賭場員工：史上第一次

「黑惡魔」山竹颱風強度爆表 (圖／翻攝自forbes)

友善列印
旺報
孫曜樟

超強颱風山竹將侵襲港澳地區，澳門特別行政區政府發言人辦公室罕見的在9月15日晚上宣佈，全澳娛樂場從15日晚間11時起暫停所有博彩活動。新澳門博彩員工權益會理事長周鏽芳則說，從來未試過關閉賭場，這應該是歷史性第一次。

特區政府發言人辦公室指出，由於受超強颱風山竹影響，情況危急，澳門民防中心綜合評估後已向澳門特區行政長官作出報告。特區政府經和六間博彩企業協調、磋商，為保障場內工作人員、旅客和居民的安全，全澳娛樂場從15日晚間11時起暫停所有博彩活動。民防中心將評估颱風後的全澳整體狀況，在確保市民及各方人士安全情況下建議娛樂場重新恢復對外開放的時間。

氣象部門表示，超強颱風山竹預計16日中午最接近澳門。保安司司長黃少澤稱，為應對颱風山竹，15日晚和16日是非常關鍵的時刻，各種應對措施包括低窪地區疏散撤離工作，需在短期內進行，保安部隊和相關負責部門已進行大量宣傳、演練和講解工作，已與各家各戶聯絡。為使公眾和旅客更瞭解相關措施，按照行政長官指示召開新聞發佈會發佈相關訊息。

同時，特區政府發言人陳致平呼籲社會各界在颱風期間不要誤信或轉發不明來源或未經證實的資訊，並密切留意特區政府發佈的訊息。

另據港媒報導，去年「天鴿」颱風侵襲澳門期間，澳門的博彩業受到重創，近半需熄燈停業，有賭場出現水浸及大停電，受停運影響，五大賭牌營運商單日市值蒸發約60億元，當時有賭場要求員工冒雨上班。而此次澳門特區政府則直接宣佈，暫停全澳娛樂場所有博彩活動。

新澳門博彩員工權益會理事長周鏽芳說，從來未試過關閉賭場，這應該是歷史性第一次。在特區政府宣佈消息前，有部分靠近海邊的賭場已主動向博彩監察協調局申請停業，此次賭場從業人員對特區政府的人性化決定很滿意，相對於去年天鴿襲澳期間賭場員工仍需上班，如今他們無需再冒生命危險上工了。

(旺報 )

一張圖讓男人深思 想內射或無套… 快門數動手腳 單眼賣家多賺3000…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。