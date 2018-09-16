山竹襲澳賭場停業　賭場員工：史上第一次

2018年09月16日 11:46 旺報 孫曜樟

超強颱風山竹將侵襲港澳地區，澳門特別行政區政府發言人辦公室罕見的在9月15日晚上宣佈，全澳娛樂場從15日晚間11時起暫停所有博彩活動。新澳門博彩員工權益會理事長周鏽芳則說，從來未試過關閉賭場，這應該是歷史性第一次。

特區政府發言人辦公室指出，由於受超強颱風山竹影響，情況危急，澳門民防中心綜合評估後已向澳門特區行政長官作出報告。特區政府經和六間博彩企業協調、磋商，為保障場內工作人員、旅客和居民的安全，全澳娛樂場從15日晚間11時起暫停所有博彩活動。民防中心將評估颱風後的全澳整體狀況，在確保市民及各方人士安全情況下建議娛樂場重新恢復對外開放的時間。

氣象部門表示，超強颱風山竹預計16日中午最接近澳門。保安司司長黃少澤稱，為應對颱風山竹，15日晚和16日是非常關鍵的時刻，各種應對措施包括低窪地區疏散撤離工作，需在短期內進行，保安部隊和相關負責部門已進行大量宣傳、演練和講解工作，已與各家各戶聯絡。為使公眾和旅客更瞭解相關措施，按照行政長官指示召開新聞發佈會發佈相關訊息。

同時，特區政府發言人陳致平呼籲社會各界在颱風期間不要誤信或轉發不明來源或未經證實的資訊，並密切留意特區政府發佈的訊息。

另據港媒報導，去年「天鴿」颱風侵襲澳門期間，澳門的博彩業受到重創，近半需熄燈停業，有賭場出現水浸及大停電，受停運影響，五大賭牌營運商單日市值蒸發約60億元，當時有賭場要求員工冒雨上班。而此次澳門特區政府則直接宣佈，暫停全澳娛樂場所有博彩活動。

新澳門博彩員工權益會理事長周鏽芳說，從來未試過關閉賭場，這應該是歷史性第一次。在特區政府宣佈消息前，有部分靠近海邊的賭場已主動向博彩監察協調局申請停業，此次賭場從業人員對特區政府的人性化決定很滿意，相對於去年天鴿襲澳期間賭場員工仍需上班，如今他們無需再冒生命危險上工了。

(旺報 )