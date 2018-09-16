中國開建頂級海上救助打撈船　預計2020年交船

2018年09月16日 13:19 旺報 孫曜樟

大陸中船重工武船集團15日在位於青島的船塢中舉行開工儀式，宣佈建造最先進、世界頂級的新型深潛水工作母船，該船預計2020年建成交付。建成後將成為全球救助打撈及中國開發深水油氣田、建設海洋強國的一大利器。

據指出，這艘船是為大陸交通運輸部上海打撈局建造，船長177.1公尺，寬33公尺，深14.4公尺，吃水7.5公尺，載重1.3萬噸，續航力為10000海浬，自給自足力大於60天，該船除能在南北極外的全球海域作業，集搶險打撈、飽和潛水、深水海洋工程吊裝作業和鋪管作業於一體外，還可在遠離大陸岸基支持、惡劣海況條件下進行大水深應急搶險打撈作業。該船將使中國飽和潛水深度紀錄由300公尺邁向500公尺，深水作業能力由3000公尺拓展至6000公尺，其各項性能居中國第一、世界頂級。

大陸武船集團近年來陸續向上海打撈局交付了「海巡01」號、「深潛」號、「聚力」號等6款共7艘的打撈救助船舶。其中，2012年8月交付的深潛號是大陸首艘深潛水工作母船。2014年，韓國世越號渡輪沉沒。2015年8月深潛號赴韓友援，在歷時590天成功將世越號打撈上岸。整個過程，深潛號擔任的潛水作業累計完成逾6000人次，水下作業總時間超過13000小時，均創世界之最。

(旺報 )