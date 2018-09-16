探愛滋、深入內戰！台藝術家挑戰《形式的不可能性》

Black_Rhino長期參與瓜地馬拉內戰，李紫彤將關於他故事的訪談錄音轉化成動畫聲圖。（文化部提供）

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中時電子報
／整理報導

藝術有界線嗎？可以跨國界、跨領域！然如這種藝術形式有可能危害到生命安全，你敢嘗試嗎？今年獲選參加「紐約創作發表計畫」(Residency Unlimited)，並獲文化部支持的兩位台灣藝術家劉仁凱、李紫彤，將與葡萄牙藝術家Tomás Cunha Ferreira自9月15日起在紐約下東城的Cuchifritos藝廊發表駐村創作成果，展覽為期一個月。來自台灣的藝術家探愛滋、深入內戰，其熱情讓人感動。

劉仁凱於紐約駐村期間融入當地社群，延續進行《宿主計畫》。（文化部提供）

此次展覽以《形式的不可能性》(The Impossibility of Form)為題，策展人Jodi Waynberg表示此次參展藝術家打破了創作媒材、藝術領域的分野，將作品與政治參與、社會投入合而為一，透過作品檢視制度結構與視覺語彙之間的複雜關係，作品的組成結構或內容打破既定型態，勇於探索新的可能。

劉仁凱是台灣極少數聚焦愛滋議題的藝術家，展出的《宿主計畫》始於2017年，經由藝術家聯合國內外網路社群、非政府組織及衛生機關，尋找志願參與的愛滋病毒感染者協同創作，希望呈現感染者之真實生存狀態，並凸顯感染者所承受的污名與誤解。他也邀請觀者藉由作品走進並認識愛滋感染者的日常，作品以攝影、檔案及影像裝置等樣態呈現。

李紫彤長期專注政治與權力議題。此次以《#迎靈者》為題，透過社群媒體及民眾的參與，挖掘不為人知的壓迫者、被壓迫者的故事。展覽期間將開設五個與鬼魂溝通對話的臉書帳號，參觀者加這些帳號好友，便能看見鬼魂們生前與死後如何面對自己國家、與其他鬼魂互動，以此方法再次書寫與連結各地私密的歷史敘事。在展期最後一天將關閉帳號，貼文將被印出、焚燒，獻予無形的亡靈。

(中時電子報)

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