《翻爆旺美食》品味中秋！月餅送到心坎裡

2018年09月16日 11:31 中時電子報 綜合報導

◎療癒又可口！連珍帝皇酥 傳承百年餅藝

「基隆連珍糕餅店」是知名的百年老店，在西點麵包橫掃台灣烘焙市場的年代，老字號的傳統糕餅能如此屹立不搖，是因為糕餅師傅遵循古法製作的同時，也不斷推陳出新。而每逢中秋節，連珍的招牌月餅「帝皇酥」更是經常被「銷售一空」，真材實料的做法，徹底征服了饕客們的舌頭。

◎海賊迷集合！惡魔果實 創意月餅新感受

發跡自土城的拉菲樂La Palette，將台灣盛產火龍果與松露加入傳統月餅內餡，加上創意外型做出「惡魔果實火龍果」月餅，雖然一顆要價100元，仍是許多民眾送禮必選夯品。

◎團圓在中秋！瑪利亞獻愛心 吃餅饗幸福

中秋節來了，烘培業者、飯店紛紛推出各式各樣的月餅禮盒，百家爭鳴中該如何選擇呢？瑪利亞基金會推出月餅禮盒已有25年歷史，每年都會推出精緻月餅禮盒，為機構籌募社福基金，何不轉念一想，享口福之餘也能發揮愛心。

◎美味戰沙場！象棋月餅 創意十足受歡迎

中秋月餅是東方傳統美食，台南晶英酒店主廚團隊每年都發表創意月餅，今年從「佳節團圓、聊天下棋」發想，研發出「象棋」月餅，外型就像棋子一般，限量推出頗受歡迎。

◎吃餅順手氣！禮盒深藏國粹 全家圍桌趣

秋節賞月吃月餅，高雄各大飯店中秋月餅也開始搶購，其中寒軒餐旅事業集團推出「軒月雀喜月餅禮盒」，外觀是仿古燙金古典木盒，打開後可立體摺疊成桌面，強調多功能運用，特別是內含6款經典月餅外，還有特製縮小版麻將套組，邊吃月餅邊娛樂。

(中時電子報)