又踩紅線？陳水扁預告下月為兒競選總部成立站台：雪花說可以

前總統陳水扁日前以另類方式接受日媒「專訪」。圖為7月20日，在台灣北社募款餐會中，陳水扁以錄影方式致詞。（本報系資料照片）

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中時電子報
/綜合報導

保釋就醫的前總統陳水扁政治動作頻頻，當局始終拿不出處置之道。今天，阿扁疑似透過臉書預告，將在10月28日晚上為兒子陳致中競選總部成立親自站台。PO文中「小勇」放話說，「雪花說可以，那是人情之常。可勇祥是否又不准！」等於把難題丟給新任法務部長蔡清祥。

陳致中參選高雄市小港前鎮區市議員，昨小港區競選服務處成立，扁未現身站台，外界關心。護子心切的阿扁今天在最新一篇《新勇哥物語》中透過「小勇」放話，要在競選總部成立晚會站台。貼文中勇哥指出，目前大選民調陳致中已落居第六名，再掉就沒了。致中不能再跌倒，阿扁拄杖自身又難保，只好拜託親朋好友對致中拉拔擁抱！

小勇則說：「這下子，可能要請阿扁在10月28日（日）競選總部成立晚會站台了！雪花說可以，那是人情之常。可勇祥是否又不准！？」小勇是8月8日才登場的新人物，他曾說，「沒有我的父親，就沒有今天的致中，小勇要謝謝勇哥」，間接證實「小勇」就是陳致中。

2015陳水扁保外就醫，法律規定「不得從事與醫療目的無關的活動」，時任法務部長的羅瑩雪說，政治性的站台輔選或助講，甚至上政論節目，都會踩到紅線，但考量人情，如果是幫有意參選立委的兒子陳致中站台，會網開一面。阿扁這次特別抬出「雪花」，先幫自己找台階。又說「可勇祥是否又不准！」等於把難題丟給新任法務部長蔡清祥。

本月5日出版的日本《產經新聞》頭版刊登前總統陳水扁專訪，內容提及陳水扁諸多想法，更宣稱是「陳水扁10年來首度接受媒體訪問」。台中監獄副典獄長李進國卻指出，據了解扁未主動受訪，只是在私人聚會中論及個人想法而被引述，暫不處置。

(中時電子報)

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