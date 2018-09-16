水源整宅都更工作站揭牌 居民激喊：柯P選總統

水源二、三期整宅都更駐地工作站16日正式揭牌，居民激動要柯P選總統。（吳堂靖攝）

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水源整宅都更駐地工作站16日正式揭牌，由都更處派駐人員提供諮詢、整合意見，吸引逾百位居民參與，由於建物老舊不堪，水源二、三期整宅更新會理事長范秀華激動對柯市府表示感謝，她指出，盼了2、30年終於等到都更曙光，相信柯P辦公室很快就要遷到總統府了，居民也激動吶喊「凍蒜！」氣氛熱烈。

台北市長柯文哲、都發局長林洲民今出席水源二、三期整宅駐地工作站揭牌活動，柯文哲致詞表示，二、三期整宅是1968年至1970年，政府為了安置公共工程拆遷所興建而成，共有5期住宅單元，由於歷史悠久、建物老舊，北市府於1997年畫定雌是更新地區，目前只剩二、三期亟待重建。

水源二、三期整宅更新會理事長范秀華表示，建物歷史已經55年了，歷屆市長都曾說要都更卻都了無下文，460戶的居民盼了2、30年，終於盼到這一天，感謝柯市長、都更處等相關單位協助，希望可以加快工程腳步，讓居民早日回家。

范秀華表示，水源整宅位置得天獨厚，旁邊由客家文化公園、河濱公園及即將到來的防災公園，也希望都更可以納入周邊環境一起規畫。范秀華最後更激動表示，相信柯P辦公室很快就要遷到總統府了，居民也大喊「凍蒜！」

媒體詢問民眾反映熱烈、甚至鼓譟選總統，柯文哲趕忙表示，沒有啦！居民不是對他熱情，是對都市更新感到迫切，做事不要想太多，建物裡面真的爛得一塌糊塗，要趕快都市更新，也答應居民建議，都更會跟防災公園的住宅一起規畫。

媒體詢問，水源整宅都更趕在選舉前完成，是否是選票考量？柯文哲表示，我們就是按照原本的行程一直在做，也沒有特別去跑什麼，市政做好就是最好的選舉，把每天該做的事情做好就好。

(中時 )

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