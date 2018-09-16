大出「蜂」頭!鄭金崑養蜂逐花草而居

台中市養蜂農友鄭金崑逐花草而居，開創養蜂事業。（圖／台中市府提供）

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有卅多年養蜂經驗的鄭金崑，目前為台灣養蜂協會的理事長，也是青年加農計畫的賢拜，在台中市外埔區擁有400個蜂箱，每年跟隨著花開的季節移動蜂箱到台灣各地，過著逐花草而居的生活，他的努力讓他屢屢在蜂蜜評鑑上取得佳績，養蜂事業站上高「蜂」。

市面上販售的蜂蜜品牌繁多，品質參差不齊，鄭金崑傳授撇步，若要辨別真蜜或假蜜，最快速的方式就是在購買時，認明經政府認證的「國產蜂產品證明標章」，還可以掃描包裝上的QR code追溯原產地，讓消費者能更加安心的購買蜂產品。

蜂農隨不同果樹開花的時節，需將蜂箱四處遷移，鄭金崑於3月荔枝開花期將蜂箱移往高雄，讓蜜蜂採集最新鮮的荔枝蜜；4月又將蜂箱移往台南或台中霧峰，採集龍眼蜜。

到了夏季，則將蜂箱移回外埔據點，並採集富含營養價值的蜂王漿；10月以後正逢山茶花開，再移往高海拔地區，繼續採花粉的工作。

「過著逐花草而居的生活，沒有假日也沒有年節！」鄭金崑少了很多與家人相處的時光，沒辦法陪伴小孩長大，這也是從事蜂產業這麼多年來最辛苦的地方。

鄭金崑說，近幾年荔枝椿象肆虐，果農時常在荔枝與龍眼開花期噴灑農藥，而蜜蜂對周遭環境十分敏感，此舉導致蜜蜂的死亡率上升。

他很感謝台中市政府農業局採用施放平腹小蜂的生物防治，及荔枝椿象卵片摘除的物理防治法，避免誤傷蜂群，讓蜜蜂得以安全採蜜與授粉。

鄭金崑也是市府農業局第三屆青年加農計畫的賢拜，教導學員要根據時節採收不同種類的蜂產品，並讓學員親自參與操作。

「單靠第二代、三代繼承農產業，不足以有效解決目前農業人口老化的困境！」他樂見青年加農計畫有助於讓新血投入農業，讓農業技術傳承下去，也為農產業增加生力軍。

(中時 )

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