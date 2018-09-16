小野出任競選總幹事 柯P讚：可以當華視總經理的沒幾人

2018年09月16日 11:43 中時 吳堂靖 、 鄧博仁

水源整宅都更駐地工作站16日正式揭牌，吸引逾百位居民參與，由於建物歷史悠久、建物老舊不堪，台北市長柯文哲（右2）出席了解現況。(鄧博仁攝)

水源整宅都更駐地工作站16日正式揭牌，吸引逾百位居民參與，由於建物歷史悠久、建物老舊不堪，台北市長柯文哲（右2）出席了解現況。(鄧博仁攝)

水源整宅都更駐地工作站16日正式揭牌，市民拿起手機拍照留念。(鄧博仁攝)

年底選戰倒數69天，懸缺已久的柯文哲陣營競選總幹事，確定由台北市文化基金會董事長、作家小野出任，由於柯競選團隊內鬥頻傳，外界質疑小野壓不算各方勢力。柯文哲16日受訪大讚小野是非常好的人選，畢竟當過華視總經理，可以幹那位置的沒幾人。

柯文哲16日出席水源整宅都市更新駐地工作站揭牌儀式，會後被問及小野擔任競選總幹事一事。柯表示，總是要找施政上的弱點，如同他上次競選口號「改變台灣從首都開始 、改變台北從文化開始」，像是拆房子、蓋房子是強項，但牽涉到形而上的文化，小野就是很好的互補。

柯指出，後來發現整個北市府，一級首長中，醫學院加上土木系加起來超過一半，「我都開玩笑說我們硬度很高」，所以要補強人文的部分，小野是個非常好的人選，不但是作家，還當作電影企畫、華視總經理，對文化界實務操作也很熟悉。「還有一個原因就是私人關係」，小野是他大一生物學的助教，相識超過30年了，所以拜託他說，文化比較弱的部分，要不要幫忙，小野會在文化政策上幫忙。

媒體追問小野何時進駐競選辦公室？柯文哲強調，重點不是何時正式進入團隊，現在小野已經幫忙整理很多資料，包括文化政策、論述等，間接證實外界傳言。

(中時 )