台中花博后里花舞館 首創「蘭花知識雲」

台中花博后里花舞館蘭花爭艷，訴說台灣蘭花王國故事。（示意圖／台中市府提供）

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2018台中世界花博后里馬場園區的花舞館，將設置長期蘭花展，為呈現蘭花品種的多樣性，蘭花廳由上千株蘭花組成「

蘭花知識雲」，無數氣根與光纖交纏從天而降，象徵資料庫的投影漣漪，以大數據網路的科技型態漂浮著，透過資訊互動，民眾可以在手機上設計出專屬的個性化「蘭花卡」。

台灣素有「蘭花王國」美譽，台中市府教育局表示，全世界蘭花原生種約2萬5000種，台灣經過多年改良生產及栽培技術，創造出超過3萬種品種；花博三大園區中，后里馬場園區花舞館內的蘭花廳，延續展館「美感存摺」的概念，注入人文創意及設計新思維，與國內、外藝術家合作，透過創新佈展手法，融合資訊科技，展現蘭花的綽約風采。

策展團隊結合產學資源，與花農、育種者合作，將呈現蘭花產業從早期至今的栽培模式歷程，以及締造出台灣「蘭花王國」的故事。現場將可以看到台灣原生種及特殊品種蘭花，讓遊客親近台灣的蘭花育種技術；還有多項蘭花生技、文創產品，將蘭花與生活串聯，盼傳承台灣培育蘭花的驕傲。

教育局表示，透過蘭花展，將帶領民眾回顧台灣蘭花起源、育種奇蹟、蘭花王國誕生、蘭花生技發展等層面，今年11月3日至明年4月24日，歡迎一起來「聆聽花開的聲音」。

(中時 )

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