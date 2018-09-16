為人類踏出「一小步」 阿姆斯壯登月任務登大銀幕

曾是戰機飛行員、首位登上月球表面的傳奇太空人阿姆斯壯。（圖/NASA）

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中時電子報

「這是個人的一小步，卻是人類的一大步。」（That's one small step for man, one giant leap for mankind.）當阿姆斯壯（Neil Armstrong）在49年前、走出阿波羅11號（Apollo 11）太空艙，說出這句經典名言時，同時也意謂著，人類千年以來登月的夢想，在他和兩名組員手中首次取得成功。如今，作為全世界首位踏上月球表面的人類，阿姆斯壯的故事即將以《登月先鋒》（First Man）之名登上大銀幕。

NASA Remembers Neil Armstrong

據美國Vox新聞報導，改編自詹姆士漢森（James Hansen）傳記作品《登月先鋒：尼爾·阿姆斯壯的一生》的新電影《登月先鋒》，闡述阿姆斯壯如何從戰機飛行員、一路歷經未知的恐懼和害怕後，成功踏上月球的生平故事；男主角將由《樂來越愛你》（La La Land）影星萊恩·葛斯林（Ryan Gosling）擔綱、英國女星克萊兒芙伊（Claire Foy）則飾演阿姆斯壯元配妻子珍妮特（Janet Shearon）。

電影中飾演阿姆斯壯的男主角、美國影星萊恩·葛斯林。（圖/路透社）

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無與倫比的膽識與犧牲，成就人類史上最偉大的冒險 ! 當人類決定登上距離地球384,401公里的月球，就註定這是一個無法掌握、極度危險的太空任務 ! 無數科學家齊心努力將太空船送上太空，朝向月球邁進，而置身在狹小太空艙的太空人，還需克服可能無法回家的恐懼，在浩瀚無際的宇宙裡，完成踏上月球的先鋒任務 ! 🌕 登陸月球49週年紀念震撼鉅獻 ! ✨ 親身體驗驚險萬分、激勵人心的太空任務 ! 🏆 美國當代最受注目金像獎導演 #達米恩查澤雷 😎 好萊塢演技顏值雙冠王 #雷恩葛斯林 【#登月先鋒】 10月12日 IMAX震撼登場

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出生俄亥俄州的阿姆斯壯，畢業於名校普渡大學（Purdue University）、並在南加大獲得了航空工程學碩士。1949年韓戰爆發後被徵召入伍，成為海軍F9F「豹」式戰鬥機（F9F Panther）的飛行員，隸屬於VF-51「獵鷹」中隊的他，因為戰場優異表現獲得多枚獎章；戰後轉為空軍試飛員，曾試駕過多款超音速飛機，如X-5、X-15等機型；後被選為第一代太空人，先後參與雙子星和阿波羅計畫，1968年成為阿波羅11號的指令長。

1969年阿波羅11號成功登陸月球，讓阿姆斯壯（圖右）成為首位踏上月球表面的人類。（圖/美聯社）

美國在冷戰期間，因不甘落後於蘇聯（USSR）的載人火箭計畫，遂砸下重金開始研擬登月計畫，又稱為阿波羅計畫（Project Apollo），阿波羅11號是第五次載人任務，於1969年7月16日從佛州甘迺迪太空中心（Kennedy Space Center）發射，4天後成功登陸月球表面，讓人類正式跨出太空探索的新里程。

1969年預備發射升空前，三名太空人準備進入太空艙前的照片。（圖/美聯社）

登月前擔任超音速飛機試飛員的阿姆斯壯英姿，身後是X-15的原型機。（圖/美國航太總署）

阿波羅11號，是美國航太總署（NASA）阿波羅計畫中的第五次載人任務，太空艙組員共有3人：指令長尼爾·阿姆斯壯、駕駛伯茲·艾德林（Buzz Aldrin）和麥可·科林斯（Michael Collins）。經過長時間嚴格的訓練後，阿波羅11號於1969年7月16日，搭載農神5號火箭（Saturn V），正式升空成功，2分鐘後進入地球軌道。

於登陸後在月球表面留下清楚的腳印。（圖/美國航太總署）

環繞地球一圈半後，第三級子火箭點火，太空載具開始向月球航行。升空4天後，成功登陸在寧靜海南部。阿姆斯壯和艾德林先後走出太空艙，並在月球表面上留下清晰的腳印和相片，並同時蒐集大量表面岩石和土壤標本返回地球。

阿波羅11號的三名主力組員：（由左至右）阿姆斯壯、科林斯、艾德林。（圖/美國航太總署）

登月返回後，阿姆斯壯受聘為辛辛納提大學（University of Cincinnati）工程系教授，並曾擔任多間大企業的董事職務，退休後多次被邀請從政，卻都遭他本人婉拒，2012年以82歲高齡病逝，歐巴馬總統（Barack Obama）更下令降半旗以表悼念。無論是否真有「阿波羅登月計劃陰謀論」（Moon landing conspiracy theories），但新電影將帶著觀眾透過阿姆斯壯的眼睛、去觀看、體會和感受這場極具歷史意義的太空任務。

(中時電子報)

文章來源：First Man stars Ryan Gosling as Neil Armstrong, a man struggling to deal with his grief

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