為人類踏出「一小步」 阿姆斯壯登月任務登大銀幕

「這是個人的一小步,卻是人類的一大步。」(That's one small step for man, one giant leap for mankind.)當阿姆斯壯(Neil Armstrong)在49年前、走出阿波羅11號(Apollo 11)太空艙,說出這句經典名言時,同時也意謂著,人類千年以來登月的夢想,在他和兩名組員手中首次取得成功。如今,作為全世界首位踏上月球表面的人類,阿姆斯壯的故事即將以《登月先鋒》(First Man)之名登上大銀幕。

NASA Remembers Neil Armstrong

據美國Vox新聞報導,改編自詹姆士漢森(James Hansen)傳記作品《登月先鋒:尼爾·阿姆斯壯的一生》的新電影《登月先鋒》,闡述阿姆斯壯如何從戰機飛行員、一路歷經未知的恐懼和害怕後,成功踏上月球的生平故事;男主角將由《樂來越愛你》(La La Land)影星萊恩·葛斯林(Ryan Gosling)擔綱、英國女星克萊兒芙伊(Claire Foy)則飾演阿姆斯壯元配妻子珍妮特(Janet Shearon)。

電影中飾演阿姆斯壯的男主角、美國影星萊恩·葛斯林。(圖/路透社)

出生俄亥俄州的阿姆斯壯,畢業於名校普渡大學(Purdue University)、並在南加大獲得了航空工程學碩士。1949年韓戰爆發後被徵召入伍,成為海軍F9F「豹」式戰鬥機(F9F Panther)的飛行員,隸屬於VF-51「獵鷹」中隊的他,因為戰場優異表現獲得多枚獎章;戰後轉為空軍試飛員,曾試駕過多款超音速飛機,如X-5、X-15等機型;後被選為第一代太空人,先後參與雙子星和阿波羅計畫,1968年成為阿波羅11號的指令長。

1969年阿波羅11號成功登陸月球,讓阿姆斯壯(圖右)成為首位踏上月球表面的人類。(圖/美聯社)

美國在冷戰期間,因不甘落後於蘇聯(USSR)的載人火箭計畫,遂砸下重金開始研擬登月計畫,又稱為阿波羅計畫(Project Apollo),阿波羅11號是第五次載人任務,於1969年7月16日從佛州甘迺迪太空中心(Kennedy Space Center)發射,4天後成功登陸月球表面,讓人類正式跨出太空探索的新里程。

1969年預備發射升空前,三名太空人準備進入太空艙前的照片。(圖/美聯社)

登月前擔任超音速飛機試飛員的阿姆斯壯英姿,身後是X-15的原型機。(圖/美國航太總署)

阿波羅11號,是美國航太總署(NASA)阿波羅計畫中的第五次載人任務,太空艙組員共有3人:指令長尼爾·阿姆斯壯、駕駛伯茲·艾德林(Buzz Aldrin)和麥可·科林斯(Michael Collins)。經過長時間嚴格的訓練後,阿波羅11號於1969年7月16日,搭載農神5號火箭(Saturn V),正式升空成功,2分鐘後進入地球軌道。

於登陸後在月球表面留下清楚的腳印。(圖/美國航太總署)

環繞地球一圈半後,第三級子火箭點火,太空載具開始向月球航行。升空4天後,成功登陸在寧靜海南部。阿姆斯壯和艾德林先後走出太空艙,並在月球表面上留下清晰的腳印和相片,並同時蒐集大量表面岩石和土壤標本返回地球。

阿波羅11號的三名主力組員:(由左至右)阿姆斯壯、科林斯、艾德林。(圖/美國航太總署)

登月返回後,阿姆斯壯受聘為辛辛納提大學(University of Cincinnati)工程系教授,並曾擔任多間大企業的董事職務,退休後多次被邀請從政,卻都遭他本人婉拒,2012年以82歲高齡病逝,歐巴馬總統(Barack Obama)更下令降半旗以表悼念。無論是否真有「阿波羅登月計劃陰謀論」(Moon landing conspiracy theories),但新電影將帶著觀眾透過阿姆斯壯的眼睛、去觀看、體會和感受這場極具歷史意義的太空任務。

