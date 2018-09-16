促轉成東廠！蘇貞昌批侯 葉毓蘭轟：蘇最沒資格罵

2018年09月16日 12:05 中時電子報 陳弘美 /整理報導 /整理報導

前促轉會副主委張天欽言論持續延燒，藍綠兩黨新北市長參選人15日再度隔空交火，蘇貞昌痛批，「最應該反省的就是侯友宜！」侯友宜則反諷，「促轉會的人為什麼會淪為東廠、作政治的打手，要有一個反省的能力。」對此，前警大副教授葉毓蘭表示，最沒有資格罵侯友宜的就是蘇貞昌。

葉毓蘭於臉書PO文表示，本來認為民進黨在東廠事件後，應該會噤聲反省一陣子，沒想到先有洪耀福秘書長以「練肖話」輕描淡寫，還怪侯友宜在哀什麼，今天的自由時報更是全版在問:侯友宜有反省嗎？這些質疑，是先把台灣人都當成弱智失智失憶的一族。其中，最沒有資格罵侯友宜的就是蘇貞昌。

對於蘇貞昌指控有爆料者指出侯友宜當年對異議者非人性對待，經過這樣還不反省，很不足取。更痛批侯友宜一直做選舉操作，因此，最沒資格講話的就是侯。葉毓蘭反擊「民進黨不必裝成政治處女」，更指出前總統陳水扁在2000-2008年執政時期，於2003年就由行政院開始推動轉型正義，2003年3月28日，行政院檢送立法院優先審議法案，《促進轉型正義條例草案》前身之一的《政黨不當取得財產處理條例草案》列為其中一案，但未能完成三讀程序。所以轉型正義對蘇貞昌這位大律師而言，不會不懂吧！

蘇貞昌在2005年擔任民進黨主席，又在2006年1月出任行政院長，那時候轉型正義已經是民進黨努力在推的優先法案，如果真如民進黨口中「侯友宜是轉型正義最惡劣的例子」，那時候怎麼不反省侯友宜、不檢討侯友宜，不法辦侯友宜?還要重用侯友宜，從2000年開始，侯友宜從刑事警察局副局長、桃園縣警察局長、刑事警察局長、到2006年幾乎和蘇貞昌當行政院長時同時被任命為警政署長。如果「侯友宜是轉型正義最惡劣的例子」當年狂用他，拼命與他同框、掠奪他用生命拼治安的行政院長蘇貞昌，沒有問題嗎?

葉毓蘭感嘆連神明都敢騙的政客，為了勝選口出妄語，忘了自己曾經也是用他的人，也不必太驚訝了。

(中時電子報)