《小美》遠征日本 福岡電影節放映爆滿

2018年09月16日 12:25 中時 潘鈺楨

《小美》吸引大批粉絲塞爆日本首映場。（甲上提供）

《小美》魅力席捲日本福岡國際電影節。（甲上提供）

近日台灣電影在國際影壇大放異彩，新銳導演黃榮昇執導，金鐘影帝吳慷仁、影后尹馨、納豆、劉冠廷、柯淑勤、陳以文等9位台灣影壇實力派演員攜手主演的懸疑推理電影《小美》，與將出征奧斯卡外語片的台灣之光《大佛普拉斯》，雙雙入選第28屆福岡國際電影節，與近30部亞洲及日本新電影一同角逐觀眾票選獎。

15日晚間 《小美》在福岡國際電影節放映，不僅全場爆滿、一票難求，熱情的影迷們還在導演黃榮昇出席的映後座談會上搶著提問，紛紛向導演索取簽名跟合照，場外互動多達半小時之久。黃榮昇導演的4歲女兒力挺爸爸，一同跨海出席活動，成為全場年紀最小的超萌粉絲。下周《小美》將遠征法國史特拉斯堡奇幻影展。

故事敘述小美不見了，沒有人知道她去了哪裡。房東（陳以文飾）說小美只留下髒亂不堪的房間；男友（劉冠廷飾）說小美或許有了新歡；前男友（巫建和飾）說小美燒毀了他的車；老闆娘（尹馨飾）說小美沒有任何朋友；同父異母的哥哥（納豆飾）說上次小美渾身是傷來找他；經理（邱隆杰飾）說他想幫助小美；協尋的靈媒（張少懷飾）說小美很痛苦；媽媽（柯淑勤飾）說沒有辦法跟小美溝通；最後見到她的攝影師（吳慷仁飾）卻完全說不出秦人美（饒星星飾）的行蹤。一個失蹤的問題少女，九個最後和她有接觸過的人，究竟小美的失蹤和誰有關？電影預計於12月在台灣上映。

(中時 )