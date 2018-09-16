台中》中市敬老愛心卡升級 首波基層診所17日起上線

2018年09月16日 12:12 中時 盧金足

台中市敬老愛心卡擴大服務！17日起持卡至全市合作診所看診，可折抵部分負擔及掛號費，首波已有110家診所加入，此外，9月下旬將有1500多輛計程車，能以敬老愛心卡折抵乘車費，目前陸續裝機中，預計9月25日公布叫車專線，後續合作計程車數量持續增加。敬老愛心卡功能擴充後，一個多月來，申請卡片人數增加近3萬人，發卡數累積至33萬多張。

台中市府社會局長呂建德指出，過去台中市敬老愛心卡以乘車補助為主，但因功能及使用範圍受限，加上台中市已有公車10公里免費，卡片使用率偏低，為此，市府將敬老愛心卡的使用範圍，擴大到就醫與搭乘計程車。

呂建德鼓勵長輩及身障人士維護健康及時就醫，提高交通的便利性，敬老愛心卡功能擴充後，一個多月來，申請卡片人數增加近3萬人，截至上月底，發卡數累積至約33萬885張。

交通局長王義川指出，計程車部分因涉及拆帳、撥款、司機教育訓練、裝設機器等，目前陸續裝機測試中，預計9月下旬準備好上路。

台中市府也比照台北模式，未來民眾使用敬老愛心卡搭乘計程車時，可以撥打專線叫車，詳細預約叫車資訊將於9月25日公布。

衛生局代理局長陳南松說，目前持有敬老愛心卡的長輩，可以到全市30間衛生所看診抵部分負擔及掛號費，17日起持有敬老愛心卡的台中市民，至全市合作診所看診，可折抵部分負擔與掛號費。

首波已有110家診所加入行列，且全市每一個行政區都有合作診所，並陸續增加中，合作診所資訊每日將於台中市政府衛生局網站更新，市府也會透過各管道加強宣導。

(中時 )