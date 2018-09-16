木熙衣、賈彤彤「最萌主席」同台　傳承選美志業

2018年09月16日 12:13 中時 李承陽

惠州賽區主席賈彤彤外型亮麗，今年才23歲。（全球城市小姐選拔大會提供）

選美教母張如君推動的選美事業開花結果，賽區主席都很出色。（全球城市小姐選拔大會提供）

余美林（左起）、林佳慧、郝藝、高潔、易舒婷表現優異。（全球城市小姐選拔大會提供）

全球城市小姐(先生)暨全球城市形象大使選拔大賽日前在廣東惠州舉行，大賽主席賈彤彤今年只有二十三歲，也是全球城市小姐出身，與同樣也是選美冠軍出身的台灣賽區主席木熙衣一樣是最萌主席。

木熙衣特地到場演唱新專輯《同星》，為賈彤彤加油打氣，「選美教母」張如君很開心兩位選美冠亞軍都成為出色的選美主席，她強調，傳承和教育是她未來的目標，希望選美和慈善公益都能在全世界開花果。

廣東惠州賽區的比賽日前圓滿落幕，為了結合選美與公益慈善活動，選美比賽進行之前，張如君與大賽主席賈彤彤以及聯合主辦單位惠州景雅農莊共同發起捐助貧困學童助學基金，達到選美大會的主旨，新路共興圓夢城市的目標。

台灣賽區主席木熙衣是2011年全球城市小姐冠軍，之後加入由選美皇后組成的女子團體「City魅」，外型神似謝金燕，因此有「小謝金燕」的封號，她特地飛到惠州出席選美大賽，替學妹賈彤彤加油打氣。

此次惠州賽區選美冠軍是來自深圳的郝藝，她的外型酷似許瑋甯，十分甜美。

(中時 )