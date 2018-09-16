油價連4漲 汽、柴油明各漲0.2元

2018年09月16日 12:20 工商 彭暄貽

彭暄貽/台北報導

國際油價漲勢未歇，國內油價連4揚，再創波段高價。中油宣布，17日凌晨零時起調漲各式汽、柴油價格每公升各0.2元。調整後，中油參考零售價格為92無鉛汽油每公升29.5元、95無鉛汽油每公升31.0元、98無鉛汽油每公升33.0元、超級柴油每公升27.7元。

國內油價近4周調升，合計汽油每公升共漲價1元、柴油上漲1.1元。

受美國即將啟動禁運伊朗石油措施、美國東岸強烈颶風來襲造成民眾搶購汽油，加上美國商用原油庫存持續下降等因素影響，推升國際油價持續走揚。

紐約商業交易所（NYMEX）10月原油期貨9月13日收盤每桶68.59美元；歐洲ICE期貨交易所（ICE Futures Europe）近月布蘭特原油每桶價格為78.18美元。

中油表示，依浮動油價機制計算，本周95無鉛汽油應調零售價為31.3元，超過30元，依據經濟部5月11日公布之油價平穩機制，由中油吸收1/4調幅，汽、柴油每公升各吸收0.3元，各式無鉛汽油及超級柴油實調零售價與上週公告零售價相比各調漲0.2元。

國際能源署（International Energy Agency, IEA）最新月報指出，2018以及2019年，全球石油需求預估將分別年增140萬桶/日與150萬桶/日。其中，今年第四季，全球石油需求預估將達到創新高的1.003億桶/日，但明年第一季預期將略微下滑至9,930萬桶/日。

IEA 認為，經合組織（OECD）外國家的石油需求增長仍較為強勁，但2019年的需求展望則較有風險，主要因新興市場的貨幣貶值，以及貿易爭端的影響。石油需求增長的兩大主力國家中國與印度2018年的石油需求合計可望增加91萬桶/日，但2019年的增速預估將放緩至64萬桶/日。

(工商 )