年輕也能改變世界 台裔女孩林心瑜10歲起助貧戶有暖氣

2018年09月16日 13:08 中時 林志成

年輕人正在改變世界！目前就讀史丹佛大學的台裔女孩林心瑜，從10歲起發起「化廢油為燃料」的社區服務項目，為貧困家庭提供燒暖氣的燃料，至今已超過600戶家庭受惠，生物燃料捐贈值超過645萬元台幣，並在2012年被CNN選為「十大英雄明星傑出青年」。

金車教育基金會今天舉行「金車國際青年論壇」，由20歲的林心瑜演講她服務學習的經驗，她的父母親及住北投的阿公阿嬤均出席，並有約300位家長及老師來聽她如何關懷世界及展現青少年影響力。

林心瑜小時候住在美國羅德島，這是美國最小一州，冬天非常冷，很多貧窮家庭付不起吹暖氣的費用。林心瑜原本跟著跟哥哥一起做社區服務，2008年她10歲讀小學五年級時，決定要推動自己的公益計畫，她發現生質油是一項可替代的能源，可從廢食用油提煉出來，成為燒暖氣的燃料。

林心瑜號召了班上另外6個同學共7人，推動名為「化廢油為燃料」的社區服務項目，他們回收家庭及餐廳的廢油，並請提煉業者轉化成生質油，然後送給許多貧困家庭，讓他們在寒冷的冬天，有燃料可以使用暖氣。這項計畫不需要資金，主要是整合餐廳、回收及提煉業者。

「最大的困難是，那些大人不把10歲小孩說的話當回事、甚至以臭臉相對。」林心瑜說，這項計畫需要餐廳提供廢油，但他們跑了100多家餐廳，成功率僅5％，有時候要見到餐廳老闆，還要跑很多次，經過不斷努力，說服了10幾家餐廳願意捐廢油後，其他餐廳才比較願意加入。

林心瑜於等人還提出法案，主張商用廢油一律要回收，他們去遊說議員，這項法案在2012年獲得羅德島議會通過，他們的「化廢油為燃料」計畫因此得以永續進行，並擴及到其他州，目前每個月可以回收2公升廢油。

林心瑜的傑出表現曾兩度獲得前美國總統歐巴馬召見，並獲得CNN（美國有線電視新聞網）選為2012年「十大英雄明星傑出青年」。不過讀社會系的她，並未停止追求夢想，她下一步是要透過自己所學，來改善美國或非洲等國家的教育不平等。她鼓勵像其他年輕人，「Dreaam it. Do it.」（有夢最美，逐夢踏實），一起讓世界更美好。

(中時 )