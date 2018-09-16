更多拉美國家將轉向大陸 美專家：華盛頓無力阻止

8月21日上午，大陸國務委員兼外長王毅在北京同薩爾瓦多外長卡斯塔內達簽署兩國建交公報。（大陸央視）

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薩爾瓦多上個月決定與台灣斷交，轉向與大陸建交，此舉還讓美國白宮表示「嚴重關切」。大陸參考消息網引述美媒報導稱，研究拉美問題的美國陸軍軍事學院教授埃文·艾理斯認為，華盛頓和台北可能都無力阻止更多國家效仿薩爾瓦多。雖然薩爾瓦多轉變立場的直接影響微乎其微，但它間接表明了美國的虛弱，因為美國作為該地區迄今最先進的經濟和軍事大國，卻無法阻止最弱小的國家改變自己的外交立場。

大陸參考消息網16日引述美國「世界政治評論」網站報導指出，埃文·艾理斯表示，薩爾瓦多與台灣斷交的主要原因很可能是政治上的，而不是經濟上的。川普政府於2018年1月宣佈結束20多萬薩爾瓦多移民的臨時保護身份，加上擴大驅逐範圍和對中美洲移民發表嚴厲聲明，這一切可說消除了薩國避免承認中國大陸從而激怒華盛頓的一個重要動機。

埃文·艾理斯認為，薩爾瓦多此舉可能會進一步加快外交承認方面的這一變化趨勢，多明尼加和巴拿馬也剛剛與中國大陸建交。事實上，中美洲和加勒比海地區其餘所有「承認台灣」的國家都有可能轉而與中國大陸建交。這其中包括海地。薩爾瓦多的鄰國洪都拉斯和瓜地馬拉似乎也可能變化，雖然目前這兩個國家都已表示將繼續「承認台灣」。

他表示，對華盛頓來說，薩爾瓦多轉變立場的直接影響微乎其微。但它間接表明了美國的虛弱，因為美國作為該地區迄今最先進的經濟和軍事大國，卻無法阻止該地區最弱小的國家改變自己的外交立場。

(中時 )

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