台中》感謝有你、有你真好！林佳龍表揚守望相助隊

台中市長林佳龍（左五）16日表揚屯區、市區里守望相助隊，感謝有你 有你真好！（盧金足攝）

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台中市長林佳龍16日頒發感謝狀表揚屯區、市區年資滿20年、30年的里守望相助隊資深隊員及退休人員，他表示，台中市透過「警民合作」、「科技辦案」、「偵防並重」三大策略，治安環境持續平穩，里守望相助隊等協警力量扮演重要角色，也邀請大家共同響應今年花博盛會。

林佳龍在台中市府民政局副局長盧政遠及北區、西區、南區、西屯、南屯、北屯、潭子、烏日、太平、大里、霧峰等區區公所代表的陪同下，出席於台灣大道市政大樓舉辦的「台中市里守望相助隊資深暨退休隊員表揚大會」。

「感謝有你，有你真好！」林佳龍說，台中市「每10萬人口犯罪指標案件發生數」等指標持續居六都前段班，包括加強重要節日安全維護工作、安居緝毒專案等評核也屢獲中央肯定，透過「警民合作」、「科技辦案」、「偵防並重」三大策略，治安環境平穩，台中市每名警察平均要服務400多名市民，相較其他直轄市負擔較重，里守望相助隊於治安協勤功不可沒。

他強調，里守望相助隊與民防、義警、保全人員等力量共同協警，維護台中市治安，市府也重視相關人員福利，其中「守望5相助」政策，盼提供守望相助隊更好的照顧及福利制度，作為後盾，今年11月3日花博盛會將登場，也邀請大家相約參與。

獲表揚的北屯區平田里守望相助隊賴榮發，從1984年起服務至今，已逾34年。他表示，一開始因為與里長認識而投入服務，在工作之餘付出一直到現在，往後也將持續奉獻一己之力。

表揚大會後，屯區、市區各里守望相助隊也進行經驗交流，盼強化守望相助隊凝聚力，傳承守望相助精神。

(中時 )

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