林毅夫：大陸將在2025年成高收入國家

2018年09月16日 13:10 中時 楊家鑫

隨著中美貿易戰到來，大陸經濟未來發展趨勢受到關注。北京大學國家發展研究院名譽院長、教授林毅夫16日在「中國發展高層論壇2018年專題研討會」上指出，大陸是全世界第二大經濟體、貨物貿易第一大國，大陸將在2025年成為高收入國家，並幫助發展中國家脫貧。大陸未來20年GDP仍有8%的速度成長潛力。

大陸新浪報導指出，中國發展高層論壇專題研討會「中國：改革新征程，開放新境界」16日舉行。林毅夫在會上指出，未來，大陸是否可以維持這樣高速增長取決於大陸還存在多少後發優勢，取決於大陸和高收入國家的收入水準的差距。

報導稱，林毅夫表示，1978年，當大陸開始改革的時候，大陸是世界上最貧困的國家之一，當時的人均GDP只是156美元。在這個基礎上，大陸在過去40年保持每年平均9.5%的GDP增長。在這樣的經濟快速發展下，大陸已經成為世界第二大經濟體，也是第一大貿易國。

他說，大陸即使連續39年GDP超過9%的成長率之下，大陸的增長潛力仍然巨大，因為大陸在創新方面還有很大的潛力，還大有可為。未來20年應該還具有以8%的速度成長的潛力。

針對轉型過程中出現收入差距擴大等現象，林毅夫認為，當初大陸的收入非常低，技術和資本不足，先進技術不夠。所以大陸對這些行業進行補貼支持。現在大陸的收入水準提高了，過去的很多優勢變成了現在的劣勢。大陸必須進一步深化改革，解決腐敗、收入差距加大這樣的難題。

林毅夫認為，大陸需要為全球發展體系承擔更多責任，大陸將在2025年左右成為高收入國家，需要向全世界做出貢獻。

林毅夫強調，大陸如今已經成為中高收入的國家，大陸的勞動力密集型行業將向其他國家轉移，預計，未來大陸將在製造業釋放8500萬個就業機會。新的時代不僅僅意味著大陸的復興，同時也意味著所有國家共同的繁榮。

(中時 )