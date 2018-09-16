偏鄉國中小辦特色遊學 為學校、社區創造新生機

2018年09月16日 13:11 中時 林志成

林志成／台北報導

雲林縣口湖國中今年暑假推動「特色遊學計畫」，以「地層下陷」為主軸課程，藉由學校師生共同設計的「密室逃脫」遊戲及成龍濕地居民解說「高腳屋」，讓遊學者了解沿海地層下陷的嚴重性及成龍村居民如何以高腳屋做為適應氣候變遷利器等區域特色。

教育部國教署自104學年度起推動「偏鄉國民中小學特色遊學實施計畫」，期待各偏鄉亮點學校結合周邊鄰近自然及人文資源，研發在地特色課程，吸引國內外團體前往遊學。

今年暑假計有10所學校規畫10個主題的遊學營隊，透過3天2夜行程安排，讓參與遊學的學生、民眾及團體有深度認識當地自然、人文產業的學習之旅，本次活動共吸引了近300人次參與。

以高雄市溪埔國中為例，學校以「溪旺音符-埔出生命新樂章」為遊學主題，透過精心規劃的3主軸課程：「環境永續」、「幸福產業」、「活力文史」，引導遊學者對在地鳳梨產業特性、文史資源及環境生態探索，並發展出師生創作、導覽和推廣的能力，找到學校與在地亮點，共同推廣家鄉產業，創造家鄉產業新局面。

此外，當地社區產業（如龍目社區），在社區營造方面成果顯著，近來透過與學校的合作，持續培養學生在地認同，共同守護家園。此外，對於來訪的林邊國小師生而言，透過這次的營隊課程，更深刻的認識大樹地區的文史產業。

雲林縣口湖國中以「地層下陷」為主軸課程，進一步將當地綠色能源「風力發電」帶入遊學課程中，另配合實際社區走訪及學習單運用等方式，進行產業探索，將當地養殖漁業融入環境永續概念，也因口湖國中長期發展遊學課程，帶動起口湖地區文史創生及綠能產業發展，同時導引學校及社區民眾對在地環境生態的永續關懷。

國教署表示，偏鄉國民中小學特色遊學計畫，除了充實學生假期活動，更可引入產、地、人三位一體概念，藉著結合社區產業發展，活絡在地經濟及翻轉偏鄉教育，對於學生學習及學校發展成效良好，將持續鼓勵學校辦理。

(中時 )