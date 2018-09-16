台南觀光慘了！名店變娃娃機店 作家一青妙揭2原因

2018年09月16日 12:41 中時電子報 戴安瑋

來台陸客減少，台南卻是少數觀光客不減的城市，但旅日作家一青妙表示，今年6月她再造訪台南，得知台南老屋改造的先驅佳佳西市場旅店歇業，過去人潮多到連移動都困難的神農街也「已經不是以前的樣子了」，她認為租金上漲、缺乏規劃，導致許多特色店家接連倒閉、人文景觀不復見，取而代之的是夾娃娃機等，直言觀光城市台南的今後「令人憂心」。

一青妙在日本擁有多重身分，她是牙醫、作家，也是演員，她之前才發表第2本介紹台南的日本新書「什麼時後去台南？」，吸引不少民眾現場參與。

她在《nippon.com》專欄中，做了以上表示。她說，對台灣人而言台南是美食之都，但對於日本人而言「無論在哪裡品嚐台灣料理，都覺得很美味」，因此台南的魅力反而是歷史古蹟名勝和滿滿的人情味，但她今年6月再造訪台南，才得知台南老屋改造的先驅佳佳西市場旅店歇業了，而過去人潮多到連移動都困難的神農街也「已經不是以前的樣子了」。

她說，原本精緻獨特的禮品店、咖啡店、民宿被夾娃娃機店和大看板取代，或是租借韓服和和服的店家，讓她不禁多次問友人「臺南現在流行韓服嗎？」觀光人潮為店家帶來營收，房東也強勢漲租，讓店家「撐不下了」，選擇搬遷或倒閉，取而代之的是房東自行經營，甚至拆除房子，興建現代化的建築。

觀光讓台南快速發展，卻也使得「對臺南價值不甚關心的人持續流入」，她憂心的說，「連臺南的價值核心──人情味都失去了」。

她表示，臺灣擁有許多如九分、日月潭、阿里山等世界知名的觀光勝地。但是近年來，無論何處都雜亂地出現風格相似的餐廳和紀念品店，讓人覺得沒有特色。每到旅遊旺季，單調且均質的觀光開發手法，在報章雜誌上受到許多激烈的批評。

她希望台南不會失去獨特的魅力，取得發展和保存的平衡點，「期盼臺南在日本越來越廣為人知，聚集更多人氣，我也將為此持續努力。」

(中時電子報)