選舉看板遭抹黑 黃振富怒對造謠者提告

2018年09月16日 12:55 中時 許家寧

縣議員黃振富對散布不實謠言得網友提告。（許家寧翻攝）

花蓮縣議員黃振富近來遭網路假消息所苦，網陸瘋傳他將選舉看板換成藍色，就連民進黨徽也換成國旗！讓黃振富氣得向花蓮縣刑警大隊科偵組報案，要揪出在臉書與社群軟體惡意傳播毀謗民眾提起告訴，希望藉此遏止網路捏造、惡意傳播歪風。

黃振富向負責偵辦網路犯罪的花蓮警方「科技犯罪偵查組」報案，同時提供10張LINE群組和臉書截圖當證據，怒告網友違反選罷法，意圖使人不當選，並將對造謠者提出50萬元民事求償，警方獲報後，將循線約談傳播不實內容者到案說明。

黃振富表示，他明確有放黨徽圖案在戶外看板上，證據顯示，有心人士卻故意視而不見並大做文章，謊稱他未放黨徽騙票，並在網路上大肆散播負面說法，公然毀謗他，貶損他人格，決定提告是遏止類似此以不實內容在網路上捏造攻擊他人之歪風。

黃振富表示，他希望傳播者要自我事先查證以免觸法，未來如勝訴，將對每個涉案者各提出50萬元民事求償，求償所得將全數捐給花蓮公益組織以及其他受網路受害者法律協助基金，若將相關人士自行將不實抹黑訊息撤除，可考慮在適當時間撤回告訴。

黃振富說，近年社會上出現很多網路霸凌事件，很多人不知如何自救，霸凌情節嚴重者可能造成年輕受害人自殺或傷害自己，或者造成心理上永難抹滅的陰影，未來他的議員服務處也會提供其他受到網路霸凌的受害人，各種法律諮詢協助。

(中時 )