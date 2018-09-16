嚴打賄選！　基隆檢警調總動員全力查賄

2018年09月16日 13:06 中時 張穎齊

地方公職人員選舉即將在11月24日投票，為維護選舉順利進行，基隆地檢署舉行查賄制暴座談會，以「行動檢察署」的思維，規畫全體檢察官走出辦公室，聯合基隆市警局、調查局基隆市調查站、調查處基隆調查站等單位，率先站到第一線，全力查賄，正面迎戰賄選歪風。

基隆地檢署檢察長陳宏達帶領主任檢察官侯靜雯、張友寧、書記官長周啟勇共同參查賄制暴座談會，陳宏達指出，查賄共有6項重點：「嚴守行政中立」、「偵辦查察賄選務必把握輕重緩急」、「加強幽靈人口查察」、「妥適處理群眾活動事件」、「確保偵查不公開並注意假新聞及錯誤情資」、「偵查同仁應嫻熟查賄各項法令」。

基隆市調查站主任王金貴表示，今年查察賄選工作，自年初即提前整備，肅防組及國安組內外勤人員全數動員，廣佈地雷蒐集賄選情資，另一方面亦積極反賄選宣導，增加民眾法治觀念。調查處基隆調查站主任謝發瑞也表示，全力配合支援基隆地檢署查察賄選。

基隆市警察局黃局長明昭則說，除動員市警局各單位全力投入查賄行動外，另在市警局刑事警察大隊內成立查賄專責小組，調派各分局具查緝經驗之菁英組成，逐日逐案討論分析各項情資並採取偵查作為，務使有效精準打擊該類犯罪。

最後，陳宏達表示，期勉各單位齊心努力，共同營造乾淨選風，更呼籲全體選民發揮抹布精神，每個人都拾起心中的抹布，除去競選過程中不該存在的髒汙，一起擦亮社會。

(中時 )