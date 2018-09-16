陽明大學研究發現 海帶上的黏滑物可抑制癌細胞

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肺癌在台灣癌症死因已連續八年蟬聯冠軍，臨床研究，高達六成並非吸菸者。台灣褐藻醣膠發展學會近日發表台灣小分子褐藻醣膠併用肺癌治療藥物Cisplatin研究，發現使用Cisplatin(順鉑)與褐藻醣膠的肺癌病人，存活率較單獨使用順鉑的病人增加近50%，成果獲國際醫學期刊Cancer Letters肯定，預計於今年九月底刊出。

肺癌在台灣死亡率連續八年高居第一，而順鉑為目前廣泛使用的肺癌化療藥物，不過副作用多，包括腎毒性、嘔吐、神經毒性，與多重藥物抗藥性，往往成為治療肺癌病人時的限制。

台灣褐藻醣膠發展學會理事長，陽明大學醫學生物技術研究所教授許先業表示，透過小鼠實驗發現，先吃順鉑，再服用褐藻醣膠的小鼠，可以有效控制腫瘤體積，對於肺癌細胞存活性的抑制率可達50%至75%；若以褐藻醣膠做為先期治療，再服用順鉑，抑制率則增至75%到85%。

此外，實驗也透過國內肺癌患者的臨床觀察，75位常規接受順鉑治療的晚期肺癌病人被分派為台灣小分子褐藻醣膠食用組與不食用的對照組，發現併用患者存活率較單獨使用順鉑的病人增加約50%。

許先業指出，褐藻醣膠為海帶、昆布上黏稠滑潤的黏稠之物，目前是國際研究顯學，發現用於治療肺癌，可做為癌細胞凋零前的前驅物，半小時內可以分解、促成癌細胞無法轉移，增加原本藥物毒殺癌分子細胞的能力，且可以減少副作用，未來可望進入臨床實驗，即早成為國人抗癌新助力。

(中時 )

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