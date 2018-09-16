影》山竹進逼！最強10級 港上百航班取消、近10萬旅客受阻

2018年09月16日 13:16 中時電子報 吳映璠

強烈颱風「山竹」逐步進逼中國南海地區，香港、澳門嚴陣以待，香港天文台今天上午已將颱風警報上調至最強的10號颶風信號；香港島上百航班被迫取消，近10萬旅客行程受到影響。

強颱山竹進逼香港，香港天文台上修颱風警報至最強10級，同時發布紅色暴雨警報，並警告強風豪雨恐更甚去年天鴿。

香港天文台今日上午將颱風警報上調至最高級10號颶風信號，目前山竹的中心位置約在香港以南120公里海面上，並以時速約30公里、最大風速每小時175公里朝西前進。根據香港天文台預測，山竹最接近珠江三角洲一帶的時間點預計落在中午左右，將在香港南方約100公里處掠過。

強颱山竹進逼香港，強風所夾帶的巨浪湧進沿海杏花邨地區，積水漫過腳踝，網友更驚呼狂風暴雨比去年天鴿更可怕。（路透社）

山竹逐漸靠近香港本島，維多利亞港籠罩在狂風暴雨中。（法新社）

山竹來勢洶洶，《南華早報》（South China Morning Post）報導，香港島面臨停擺，本土航空包括國泰航空、港龍航空、香港航空共543航班被迫取消，將近10萬名旅客行程受阻，若加計其他國籍航空公司，則有889個航班受到影響，今晨最後一班離港航班是新加坡航空的SQ001，起飛時間為上午7點43分。

同一時間，香港天文台也發布紅色暴雨警告，預計時雨量將來到50毫米。香港上一次發布10號颶風信號是在去年8月的天鴿颱風，當時在港、澳地區造成嚴重的海水倒灌，導致10人死亡。

香港天文台指出，預期山竹夾帶的風雨及災害將更甚天鴿，「我們預期山竹將帶來巨浪，低窪地區也可能出現淹水災情」，並呼籲民眾遠離水上活動。

(中時電子報)