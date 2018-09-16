鐵路便當節 章魚便當、新幹線便當吃得到

2018年09月16日 13:10 中時 王思慧

JR東日本創造旅遊董事長高木茂展示TORETANS便當，有三種口味飯糰，深受孩童喜愛。（王思慧攝影）

鐵路便當節日式便當，是由復興空廚行政主廚、來自緬甸的陳彼得料理。（王思慧攝影）

台鐵今年鐵路便當節除首次在台北車站舉辦外，也邀集5個國家的鐵道公司，其中邀請到了日本國內最大製供鐵路便當廠商—「淡路屋」，獨特的章魚食材是神戶每年熱賣50萬份的便當；還有JR東日本帶來的E6系秋田新幹線造型便當等，讓民眾不需出國搭乘鐵路，就能吃到各種特製款便當。

台鐵表示，這次邀請鐵道公司計有日本15家、瑞士1家，斯里蘭卡1家。日式便當由復興空廚行政主廚陳彼得負責，他來自緬甸，並在日本學習過料理，這次特別選用台灣當地食材，力求將便當還原日式風味。像是有照燒雞肉日光便當、包吻仔魚的島根飯糰、番茄風味飯等，好手藝就連日本人也讚不絕口。

台鐵指出，淡路屋人氣章魚便當在鐵路便當節販售新台幣300元，會這麼高貴是因為食材使用當地的明石章魚，容器也是模仿傳統捕魚法的蛸壺所製作的陶器。1903年開業至今已有百年歷史的淡路屋，今年應台鐵邀請，第一次來到台灣，並把知名的「人氣章魚便當」一起帶來。

「這次帶來四款大人跟小孩不同風味造型便當。」JR東日本創造旅遊董事長高木茂說，全新的E6系秋田新幹線便當，裝著小孩子們喜歡的炸雞、番茄風味飯、通心粉沙拉等，吃完便當後盒子還能用來擺飾，吸引鐵道迷收藏。

另款列車探險隊便當，以東北、秋田、北陸新幹線等知名JR東日本列車為主角，化身為Q版的可愛角色。在宛如野餐籃般的餐盒中，放入三種口味飯糰，搭配炸雞、玉子燒、甜地瓜、沙拉等，中間的海苔飯團更有四款不同設計，隨機出貨，還有精緻便當提袋。

今年鐵路便當節不需門票，第四屆鐵路便當節將於11月2日至11月5日，10時至19時於台北車站舉行。民眾經過、路過台北車站都可參與，預計營業額可以突破以往。

台鐵預計募集動漫好手以及鐵道迷畫出台鐵任何列車的同人畫，選取五名，除了首獎高達2萬台幣的獎金，將邀請知名的coser來做這五名同人畫的角色扮演。

(中時 )