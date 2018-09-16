台中大坑步道淨山 3小時清100公斤垃圾

台中市府觀光旅遊局結合上海商業儲蓄銀行文教基金會，在大坑9號步道舉辦「愛地球-淨山活動」。（盧金足翻攝）

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台中市府結合企業辦大坑淨山活動，盼推廣「垃圾帶下山」的觀念，提升民眾環保意識。（盧金足翻攝）

大坑風景品被譽為「台中陽明山」，登山步道更是民眾健身、休閒熱門景點，為提升登山品質，台中市政府推動企業認養，獲企業大力響應，觀光旅遊局結合上海商業儲蓄銀行文教基金會，假日在大坑9號步道舉辦「愛地球-淨山活動」，上百人熱情參與，3小時即清出100多公斤垃圾，盼推廣「垃圾帶下山」觀念，提升環保意識，共同維護美麗的登山步道。

「哇！登山步道的垃圾，竟然是保特瓶飲料罐最多！」觀旅局與上海商業儲蓄銀行文教基金會到大坑登山步道淨山，發現使用登山步道的民眾，帶飲料登山，喝完水或果汁的飲料瓶即隨手棄置步道旁，形成髒亂點。

大坑登山步道受歡迎，其中，尤以9號步道每逢假日登山健行的人潮絡繹不絕，台中市府每年舉辦志工淨山活動，並推行大坑登山步道企業認養，獲公私部門協力合作，為大坑步道維護共盡一份心力。

台中市府觀光旅遊局長陳盛山說，去年吸引超過200萬人次前來大坑登山，鼓勵各界踴躍申請認養大坑登山步道，共同打造百里登山步道。

而為提供巿民優質登山環境，市府積極推動大坑登山步道企業認養，今年已有日光溫泉會館與麗明營造共同認養大坑10號登山步道及9號與10號登山步道交界平台。

此外，總太地產認養大坑9號及9-1號步道，感謝企業各界踴躍響應環保，台中企業支持步道認養，近兩年步道積極整修

，大坑登山步道逐漸恢復自然風貌。

上海商業儲蓄銀行中部區域中心協理張士邦說，希望藉由淨山活動強化民眾愛護地球環境的觀念，從自身開始做環保，並呼籲登山健行者記得把「垃圾帶下山」，共同減少環境汙染，企業善盡社會責任，能發揮環保影響力，做公益更有意義。

「企業申請認養大坑登山步道獲市府同意後，可於步道上設置認養名牌，為企業形象加分！」台中市風景區管理所所長廖偉志表示，近年來有不少民間企業、機關團體在大坑登山步道辦理淨山活動，也有企業熱心認養大坑登山步道，協助維護步道環境，希望吸引更多的企業及民眾共同為環境保護努力。

觀旅局號召企業加入認養行列，大坑登山步道認養包括步道及附屬設施、涼亭、休憩平台、公廁、停車場設施、植栽綠地等，企業申請可依認養標的性質，選擇環境清潔維護、植栽綠地養護、設施維護修繕等維護管理事項，認養期間約一年至三年，認養工作費用亦可向稅捐單位申請抵免稅捐，又能增加企業正面形象，一舉數得。

(中時 )

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