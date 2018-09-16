懷疑自己是失蹤人口 輕障女被囚當性奴

2018年09月16日 13:17 中時 陳志賢

劉姓男子透過交友軟體認識1名智障女子，將她騙回家性侵得逞，並趁女子因輕度心智障礙，表達能力不佳，且不住在台北，無法自行逃離返家，將她視為禁臠，再度性侵她2次，直到劉男帶她外出購物，女子因離家數日，怕家人擔心，遂向路旁執勤的交通警察詢問自己是否被通報為失蹤人口，警方盤問查出女子被劉男性侵3次，台北地檢署依3個強制性交罪起訴劉男。

檢方調查，劉男去年透過交友軟體認識被害女子，去年藉故將她帶回新北市新店住處，不顧她反抗，性侵得逞，為避免性侵犯行曝光，還戴上保險套，之後劉男見被害人有輕度智能障礙及精神障礙，不善表達，且非居住於台北地區，無法自行逃離返家，因此控制她行動。

之後，劉男帶著被害女子外出購買內衣褲等生活用品，返回住處，劉男晚餐後，一時「性」起，再將她強行壓在床上霸王硬上弓；劉男睡到翌日凌晨醒來，再度逞慾。

翌日上午，劉男帶同被害女子外出，準備前往中和區購買機車，被害女子看見路旁有交通警察執勤，趁劉男不注意，上前詢問自己是否已被通報為失蹤人口，警員察覺有異，仔細探詢，被害人說出被劉男性侵經過，也擺脫了劉男掌控。

檢方調查後，認定劉男3次性侵，涉犯3個強制性交罪，並以3次犯行各別，建請法院分論併罰。

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(中時 )