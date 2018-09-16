曾因抽成領不到一毛錢 胡瓜歌廳秀太搶戲被張菲看到

2018年09月16日 13:09 中時 蕭雅玲

胡瓜（瓜哥）入行36年，主持經驗豐富的他，日前在「民視主持人訓練班」，受邀當客座講師，他以過來人經驗叮嚀學員，才藝培養很重要，並自爆自己當年功課不好，大學聯考滿分700分只考了100多分，想改去改文化專科國劇科，但也沒錢註冊，輾轉才去省立高中讀書，讀了三年都在補考。

胡瓜（瓜哥）入行36年，主持經驗豐富的他，日前在「民視主持人訓練班」，受邀當客座講師，他以過來人經驗叮嚀學員，才藝培養很重要，並自爆自己當年功課不好，大學聯考滿分700分只考了100多分，想改去改文化專科國劇科，但也沒錢註冊，輾轉才去省立高中讀書，讀了三年都在補考。

一心熱衷表演的他，因沒考上國光藝校，便去當時國光藝工總隊跟華視合作的演員訓練班報考舞蹈科，「學了很多舞蹈，也到電視台跟歌星伴舞，但卻因為抽成最後一毛錢都沒拿不到」，之後胡瓜入伍在藝工隊當兵擔任班長，在藝工隊練就一身好本領，並取名胡瓜，自此開啟了他演藝之路。瓜哥透露，當時半年沒工作，第一個節目就是王偉忠的《老實樹》，成龍、周潤發、鳳飛飛等大咖明星幾乎都訪過，自認要控制樹倒下，就得控制好節目節奏、對話以及訪談。

他分享，當年與高凌風在歌廳秀，他飾演日本浪人要被高凌風開槍殺掉，高凌風開了五槍都殺不了他，只給他演2分鐘，他搶戲搶到5分鐘都不下場，也因此被師父張菲注意到他，並帶他在身邊一起主持。

(中時 )