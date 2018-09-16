姚文智籲對假新聞要查證 否則外交官疲於奔命

2018年09月16日 13:04 中時 郭建伸 、 鄭任南

台北市長參選人姚文智16日拜訪東湖市場掃街拜票，逐一與民握手眾致意，爭取選民的支持。（鄭任南攝）

我駐日本大阪辦事處處長蘇啟誠日前輕生，留下遺書談及風災對滯日台人因應措施遭批判讓他感到痛苦，綠營則把矛頭指向源自中國大陸的假新聞。對此，民進黨台北市長參選人姚文智受訪時說，今天是殷海光紀念日，呼籲台灣民眾要特別留意，保障「得之不易的自由」，呼籲大家面對假新聞要查證、抱持理性開闊的胸襟，了解背後要操作什麼，「否則澄清一百遍，都抵不上一個半夜發的假新聞，再有多少公忠體國的外交官，也都疲於奔命」。

姚文智上午前往東湖市場掃街，會前媒體詢問，如何看待假新聞導致蘇啟誠輕生以及中國大陸內容農場問題。姚文智首先說，今天是殷海光紀念日，殷曾說過「自由如朝露，如早霞，如清風」，表示珍貴的東西真的得來不易，有時左手拿到右手就消失。

姚說，這樣的新聞自由、社群自由、與殷海光所說的「得之不易的自由」，我們要怎麼樣反省？

姚文智說，一個外交官戮力從公，卻是為了IP來自中國大陸的假新聞；台灣部分特定媒體不斷推波助瀾，進行霸凌、摧毀，讓所有想要講真話、實現自由的人，受到非常大、甚至是接近死亡恐懼的壓力。

姚說，希望外交官的殞落，可以給台灣社會清楚反省；年底的選舉台灣也正面臨假新聞造謠，以及台灣內部有心人士追隨媒體跟著做一樣的事，呼籲民眾要特別留意。

媒體追問是否對假新聞有反制作法？姚說，其實非常困難，假新聞訊息發布是有備而來，來自四面八方，有些人又刻意推波助瀾，加上在野黨或其他政治意圖，等同防不慎防。

姚說，要提醒大家很多消息要經過查證，抱持理性開闊的胸襟，了解背後要操作什麼，「否則澄清一百遍，都抵不上一個半夜發的假新聞，再有多少公忠體國的外交官，也都疲於奔命」。

媒體詢問，中國大陸央視報導，台灣間諜情報機構相當活躍，策反來台陸生，誘使他們提供台灣情報人員所需資料，是否也是假新聞？姚回應，這新聞也要查證，但中國大陸對待台灣無所不用其極，民眾心裡必須要有一個防線，把真相追查清楚再做判斷。

(中時 )