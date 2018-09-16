推廣海洋教育 基中學子體驗討海人辛苦

2018年09月16日 13:51 中時 張穎齊

國立基隆高中與國立台灣海洋大學合作，積極地開發各種海洋教育相關課程，讓學生認識豐富的海洋文化。（基隆高中提供）

國立基隆高中獲得教育部補助，推廣海洋教育課程，讓學生了解海洋對於生活的重要性。（基隆高中提供）

國立基隆高中獲得教育部補助，推廣海洋教育課程，讓學生參與淨灘等活動，了解維護海洋生態的重要性。（基隆高中提供）

基隆是一座典型的海洋城市，國立基隆高中為了讓學生能夠更認識海洋，近期獲得教育部的經費補助，結合9項科目的教師共同參與，推廣「海洋面面觀課程」，課程內容包含出海考察、學習捕魚、認識魚類、了解漁村歷史、淨灘等豐富內容，讓海洋教育在基中可以更加茁壯，培育海洋人才。

基隆高中是本學年度唯一獲選為教育部補助的基隆市高中職校，經費用來作為推廣海洋教育知識，校方結合9科教師共同組成教師社群，持續發展「海洋面面觀課程」。

校方表示，「海洋面面觀選修課程」開設2年，結合了國文科、英文科、生物科、地理科、數學科、家政科、公民科、音樂科與美術科等9科師資共同授課，各科老師發揮自己的專長，激盪出教案，並陪同學生一起成長。

課程內容結合了基隆在地生活化的議題，包括介紹快失傳的捕魚方法、認識各式各樣的菜市場魚類、八斗子漁村的歷史等，甚至還有出海課程，學生可搭乘娛樂漁業船進行海岸考察，欣賞美麗的海上風光之餘，體驗到討海人的艱辛生活。

校方提到，海洋教育一直是12年國民教育中的重大議題之一，基中自2013年與國立台灣海洋大學簽署合作，成立海洋特色班，積極地開發各種海洋教育相關課程，希望透過在地的海洋文化、多元的海港產業及豐富的海洋生態，來帶學生重新認識基隆這個美麗的家鄉，並讓學生了解海洋對於生活的重要性。

基隆高中近年也致力與國立海洋科技博物館合作，讓學生參與淨灘、「潮藝術」、「海洋fun學趣」、「針織珊瑚」等活動，使得海洋教育更多元。

(中時 )