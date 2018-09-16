金門水頭通關中心驚傳起火 疑因電線短路網罩竄烈火

熊熊烈火竄出罩網，情況一度十分危急。（民眾提供）

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金門水頭通關中心起火 即時撲滅虛驚一場。(民眾提供)
金門水頭通關中心起火 即時撲滅虛驚一場
金門「小三通」近午時恢復正常往來，通關中心湧進大量旅客。（李金生攝）
火勢迅速撲滅，起火處一片焦黑。（李金生攝）
疑似短路起火的電線散落在查驗台上。（李金生攝）
縣港務處空調及機電廠商初步檢視，研判疑似查驗檯上方電線短路，才導致這場火警的發生。（李金生攝）
移民署緊急設置「行動查驗櫃檯」因應，對入境查驗能量未造成影響。（李金生攝）
縣港務處長王登緯趕赴現場了解，將進一步委託廠商詳細檢查相關設備。（李金生攝）

金門「小三通」水頭通關中心今（16）日上午傳出4號查驗台上方疑因電線短路起火，還好移民署國境事務隊長李日庭及時撲滅，才未進一步延燒釀成更大災情。移民署也緊急設置「行動查驗櫃檯」因應，對入境查驗能量未造成影響。

今日上午9:46許，移民署國境事務隊發現入境4號查驗台上方起火，火舌還竄出罩網，情況十分危急。李日庭隊長火速用滅火器撲滅火勢；縣港務處隨即通報港消分隊趕至現場灑水，10:15撤離水線，狀況完全解除。

縣港務處空調及機電廠商初步檢視，研判疑似查驗檯上方電線短路，才導致這場火警的發生，所幸及時發現並處置得宜，虛驚一場而已，往來旅客也不知情。

該處動員清潔人力清掃，迅速恢復現場環境，但因起火處灑水，仍不時有汙水滴落，移民署將入境4、5號查驗台通關設備撤離並暫時關閉，改在櫃檯前方設置「行動查驗櫃檯」因應，對入境查驗並未造成任何影響。

金廈泉「小三通」受到山竹颱風外圍環流影響，海上風浪過大自昨日午後停航，今早恢復正常往來，通關中心湧進大量旅客。縣港務處已委託廠商進一步檢查相關設備，防範再發生類似情事。

(中時 )

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