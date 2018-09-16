觀光風向球！ 看好花博觀光商機 中市新增19家旅館

2018年09月16日 13:50 中時 盧金足

台中將於11月3日舉辦世界花卉博覽會，市府觀光旅遊局行銷花博，吸引更多遊客到台中遊玩。（圖／台中市府提供）

飯店數據會說話！搶攻觀光商機，企業大手筆投資投資興建飯店，台中市府依交通部觀光局統計數據指出，台中市2017年與2014年相較，住宿旅客總數成長逾102萬人次、成長率16.77％，3年來並未因因陸客減少導致住宿人次降低，反而持續顯著成長，今年1月至9月中旬，台中市新設立19家旅館，11月花博盛會登場將帶動觀光人潮。

台中市政府觀光旅遊局指出，因應大陸政策性限縮陸客遊台，影響台灣旅宿業，市府配合中央「南向政策」赴東南亞推廣觀光，持續推動「中進中出」觀光旅遊措施，有效緩解衝擊、擴大不同國家客源。

觀旅局長陳盛山指出，台中市103年住宿旅客總數609萬多人次，至去年已成長為711萬多人次，共成長102多萬人次、成長率16.775％，3年來不減反增。

市府統計，今年1月至9月中旬為止，台中市旅館新設立19家，與去年度旅館新設立27家比較，預期今年申請旅館家數成長率將超過去年。

觀旅局依2015年至今年8月底止的統計資料顯示，台中市旅館家數共新設立91家、房間數增加5356間，位居六都第二，僅次於台北市，加上今年11月3日到明年4月24日世界花博盛會將登場，人潮帶來錢潮，觀光商機飆升。

(中時 )