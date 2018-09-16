中市今年旅館新設19家 花博預期再帶動觀光商機

2018年09月16日 14:16 中時 陳世宗

台中市今年旅館新設19家，花博預期將再帶動龐大觀光商機！台中市政府觀光旅遊局表示，市府因應陸客限縮，配合中央「南向政策」赴東南亞推廣觀光，也持續推動「中進中出」觀光旅遊措施，有效緩解衝擊、擴大不同國家客源。

據交通部觀光局統計數據，台中市去年與103年相較，住宿旅客總數成長逾102萬人次、成長率16.77％，不減反增；今年1月至9月中旬止，台中市並新設立19家旅館，11月花博盛會將登場，將再帶動可觀的觀光商機。

觀旅局長陳盛山表示，交通部觀光局統計數據指出，台中市103年住宿旅客總數609萬多人次，至去年已成長為711萬多人次，共成長102多萬人次、成長率16.77％，3年來不僅沒有因陸客減少導致住宿人次降低，反而持續顯著成長。

陳盛山強調，今年1月至9月中旬為止，台中市旅館新設立19家、房間數有1109間，與去年度旅館新設立27家、房間數1306間相比，預期本年度申請旅館家數成長率將超過去年。

觀旅局指出，104年至今年8月底止的統計資料顯示，台中市旅館家數共新設立91家、房間數增加5356間，位居六都第二，僅次於台北市。加上今年11月3日到明年4月24日世界花博盛會將登場，預期將再帶動可觀的觀光商機。

(中時 )