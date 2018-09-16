扁又踩紅線？ 預告10／28為陳致中站台

2018年09月16日 14:20 中時 柯宗緯

高市議員參選人陳致中16日才在小港舉行服務處成立大會，現場只見市長參選人陳其邁及多名立委站台，不見父親前總統陳水扁到場，阿扁感慨昨只能透過臉書直播參與「雖不能至，然心嚮往矣！」他今（16）日在「新勇哥物語」中爆料陳致中民調已落居第6名，再掉就沒了，並「預告」將在10月28日晚上為陳致中親自站台，是否又「踩紅線」備受矚目。

不過，陳致中昨受訪時強調，自己才是要選舉的人，目前沒有安排父親阿扁站台計畫，他透露，父親十分擔心他的選情，不時就打電話關切，他壓力很大，甚至不敢接電話。

阿扁今在「新勇哥物語」提到，15日沒出息「陳其邁、陳致中小港聯合競選服務處成立大會」，而是透過臉書直播，他感慨致中在政治路上走得非常坎坷孤獨，好不容易當選高雄市議員，卻因案用「陳致中條款」解除議員職務。想選立委又被派系夾殺排擠。

阿扁說，陳致中選擇從哪裡跌倒哪裡爬起來，未料又遇上小港前鎮超級戰區17搶8的激烈競爭。致中8年前最高票，這次黨內初選第一名，被說成穩當選，面對被分票的危機考驗，也是最危險的一個，因為「穩的卡輸在欉紅的，穩落的」。目前大選民調已落居第6名，再掉就沒了。

阿扁認為，致中不能再跌倒，但阿扁拄杖自身又難保，只好拜託親朋好友對致中拉拔擁抱。他又寫道，「小勇：這下子，可能要請阿扁在10月28日（日）競選總部成立晚會站台了！雪花說可以，那是人情之常。可勇祥是否又不准！？」

(中時 )