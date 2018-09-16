颱風沒來登革熱一直來 全台再增5例

台中市防疫人員執行孳生源查核。（疾管署提供）

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山竹颱風沒有過境台灣，沒有吹散登革熱疫情，衛福部疾管署今（16）日公布國內於過去3天總共5例登革熱本土病例，分別為台中市3例、新北市與高雄市各1例，疾管署呼籲，民眾雨後更應落實「巡、倒、清、刷」，澈底清除不必要的積水容器。

增加最多的台中市3例個案為60歲至70多歲男性，居住地在大里區祥興里2例、東區東橋里1例，9月4日至9月10日發病；大里區個案居住於疫情高風險區；東區東橋里個案是新增的里別，多於住家及該區東興里大智公園活動，研判感染地於該區。

疾管署副署長莊人祥表示，台中市政府已經進行個案主要活動地的相關防治工作，並且動員人力加強高風險里別之強制孳清，列管戶外大型髒亂點並要求限期改善。

新北市新增個案為新莊區營盤里60多歲男性，9月14日發病，目前住院中，平時活動地點是住家附近，其住家與豐年里高風險場域相距約600公尺，初步推估感染源為該區。

而高雄市新增一例為三民區安發里60多歲女性，9月10日發病，人還在住院中，潛伏期間活動史多於住家附近，其住家與8月底確診的三民區安發里第1例個案相距80公尺，有地緣相關，且均感染第二型病毒。

今年截至9月15日國內共計117例登革熱本土病例，個案居住地分別為台中市65例、新北市33例、高雄市7例、彰化縣6例、台北市及嘉義縣各2例、桃園市及台南市各1例。

(中時 )

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