古惑仔喝掛糗樣...陳小春褲子不見、曾志偉裸體被塞電梯

林曉峰（左起）、鄭伊健、陳小春、謝天華、錢嘉樂等人開心舉杯。（粘耿豪攝）

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《黃金兄弟》演員群與譚詠麟（右3）一起開心慶功。（粘耿豪攝）
《黃金兄弟》粉絲見面會場場爆滿。（牽猴子提供）

電影《黃金兄弟》主角鄭伊健、陳小春、謝天華、林曉峰、監製曾志偉、邱瓈寬、導演錢嘉樂，15日在台合體宣傳新片，晚間曾志偉率片中5位兒子登上小巨蛋擔任「校長」譚詠麟演唱會嘉賓。5人前天行程從早跑到晚，錢嘉樂笑說：「宣傳到最後越來越痛苦！」曾志偉卻說：「不會啊，（在舒淇投資的Kiki餐廳）吃飯都不用付錢，舒淇買單，本來點8盤，她一通電話來就變成點18盤，還帶走兩箱麵。」

整天行程結束後，大夥開心舉香檳慶功，被問誰的酒量最好？大家都互推不敢承認，深怕等下被灌醉。曾志偉爆料謝天華有次喝醉喝到老婆要回娘家，結果出門遇到他，他還說：「我沒喝醉啊。」陳小春有一回喝醉了去廁所，「回來褲子都沒了」。至於他自己曾被草蜢脫光衣服，拖到電梯口，結果被客人告發，曾志偉笑說：「醒來是8點，清潔阿姨說，你起來，這樣不好看。」才結束鬧劇。他笑說：「因為平常都整人，反被整回來。」

鄭伊健表示，2014年時眾人曾為《紅白藝能大賞》登上小巨蛋，但在小巨蛋內參與演唱會是第一次，非常開心。他們唱了校長指定的〈朋友〉，搭肩並唱「你為了我，我為了你，共赴患難絕望裡緊握你手，朋友」。鄭伊健說事前沒彩排，因為完全沒有排練時間，「麥克風不夠大家輪流唱，重點是很高興，跟兄弟一起！」電影21日在台上映。

※禁止酒駕 飲酒過量有礙健康※

(中時 )

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