新竹男點蚊香 竟把兄嫂房子燒了

林姓男子因點蚊香不慎引燃大火。（徐養齡翻攝）

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窄巷內住戶趕緊逃出。（徐養齡翻攝）
新竹縣林姓男子因點蚊香不慎引燃大火。（徐養齡翻攝）

新竹縣林姓男子去年向兄嫂借房子暫住，晚間點蚊香驅趕蚊蟲，不慎引燃一旁易燃物，造成房內付之一炬，濃煙還造成1名獨居老人嗆傷，新竹地院依公共危險罪判拘役50日。

去年10月9日晚間7時許，竹北市1棟民宅突然冒出大量濃煙和烈焰，消防局獲報後動員9台消防車趕往搶救，到場時，民宅已陷入火海，消防員趕緊佈水線灌救，同時疏散窄巷內其餘住戶。

由於當地有不少住戶是年老長輩，又正值晚飯後洗澡時間，部分住戶直到聞到濃煙，才倉皇逃出，1名獨居老人無力逃脫，吸入濃煙，幸好被消防員及時發現，救出火場送醫治療，幸無大礙。

消防隊清理火場時，發現火勢由地板面積一路燒到牆面、屋頂、室內物品也付之一炬，而當時第一時間逃出的林姓男子，則坦言是他點蚊香不慎引燃大火。

林男供稱，他向兄嫂借房子暫時居住，嫂嫂好心答應，晚間他點蚊香驅趕蚊蟲，準備稍晚上床休息，不料蚊香燒到一旁易燃物，火勢迅速延燒，令人措手不及，他趕緊逃出求救。

地院法官認為，林男借用房屋期間，本應做到相關安全維護，使用火源應遠離助燃物，但卻疏於注意，造成房屋燒毀，因此依公共危險罪判拘役50日，得易科罰金5萬元，緩刑2年。

(中時 )

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