課審會通過自然科課綱 教科書不再出現「居禮夫人」

2018年09月16日 14:36 中時 林志成

以後教科書將不再出現「居禮夫人」！教育部課審大會今天通過自然科學領域課綱，在學習內容中特別提及「科學史上重要發現的過程，要呈現不同性別、背景、族群者於其中的貢獻」，也就是教科書中寫到女性科學家時，要用她本來的名字，而不是附庸於丈夫之下。

教育部國教署副署長戴淑芬表示，關於性別平權，不應該只是在自然領域教科書中，而是每個領域都要適用，因此國家教育研究院在審定各書商送審的教科書時，任何科目均會提醒不要用「居禮夫人」這種女性附庸於男性之下的稱呼。

教育部今天在國家教育研究院台北院區召開課審大會，由總召集人教育部長葉俊榮主持，出席委員人數為42人（全體委員共48人），出席率頗高。

戴淑芬說，今天對國中小學暨普通高中等自然科學領域課綱進行第二輪審議及表決，經決議為修正通過。目前包括國中小暨普高、技術型高中、綜合型高中等3份自然科領綱皆已完成審議，將盡速依行政程序發布。

在今天國中小暨普高的自然科領綱討論中，課審會在學習內容中，通過「科學史上重要發現的過程，要呈現不同性別、背景、族群者於其中的貢獻」的條文，具有重大意義。

戴淑芬表示，這個條文的精神是，以後教科書中寫到女性科學家，要用她原本的名字，不要用什麼夫人之類的稱呼。譬如原先常用到「居禮夫人」，應改為「瑪麗亞·斯克沃多夫斯卡-居禮」的原來名字。

此外，戴淑芬說，甫通過的自然領綱，強調學校自然科教學應引導學生瞭解各種科學概念、原理及原則，不要花太多時間在做計算，因此知識的內容減少許多，探究與實作的比例則提高。

教育部表示，12年國教40多份領綱中，目前已完成國中小暨普高、技高一般科目，以及綜高國語文、英語文、數學、自然科學及社會領域等30份課綱，以及2份技高專業群科課綱的審議，預計所有課綱可在9月底前審完，明年8月如期實施。

(中時 )