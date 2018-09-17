參選人愛貓成痴 甘願當終生貓奴

魯子和一點是陳雪慧的心肝寶貝。（徐養齡翻攝）

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魯子和一點是陳雪慧的心肝寶貝。（徐養齡翻攝）
貓咪喜歡窩在盒子裡，模樣超萌。（徐養齡翻攝）
貓咪躺在毯子上裝萌。（徐養齡翻攝）

前新竹市社會處處長陳雪慧愛貓出了名，將心愛的寵物貓當成親生兒子般寵愛，即使轉換跑道選議員，每天忙到深夜回家，仍不忘抽空陪陪貓兒子，社工出身的她，對生命充滿熱情，貓奴只是她其中一種付出愛的體現。

陳雪慧說，她的兩隻貓兒子都是英國短毛貓，第1隻貓「魯子」已經5歲多，剛決定要養貓時，她還沒有「認養代替購買」觀念，因此基於喜歡買下魯子，後來上網看了很多關於貓咪繁殖場等網站訊息，體認到繁殖場的殘酷，下定決心不再購買。

第2隻「一點」是被繁殖場棄養的貓咪，因頭上感染黴菌，有一塊光禿禿像是一個點，因此取為名字，成為陳家的一份子，每天在家跑、碰、跳，沒多久就跟魯子混熟，成為家中開心果，陳雪慧臉書中也不時PO出雙寶的照片，喜愛之情不言可喻。

陳雪慧回顧，一點在中途之家時狀況不好，眼睛結滿眼屎，不確定生了什麼病，但她沒多想就決定收養，第一步就是帶去醫院檢查，總共治療了5次，才總算恢復健康，如今已1歲半，長胖2公斤。

陳雪慧說，貓咪有股神奇的魔力，療癒效果滿分、她隻身在新竹工作，回到家就只有兩隻貓兒子陪伴，因此常常對牠們講話，壓力很自然的放鬆下來，也鼓勵自己要堅強，挺起肩膀照顧兩個貓兒子，選後若有餘力，還想養第3隻浪浪。

(中時 )

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