台中》盧秀燕、張瀞分總部成立 廖了以：讓盧發揮財政專業

2018年09月16日 14:44 中時 陳淑娥

台中市長參選人盧秀燕、市議員張瀞分總部成立，大家手牽手高喊「凍蒜」。（陳淑娥攝）

台中市議員盧秀燕與張瀞分競選總部16日在豐原成立，前縣長廖了以、前議長林敏霖等重量級大老相挺，現場擠入數百名支持者，「盧秀燕、張瀞分凍蒜」聲此起彼落，盧批評市府東豐快速道路建設，並承諾加速建設及推動興建豐原國民運動中心，廖了以要大家把票投給盧秀燕，讓她將近2千億的財政發揮出來，提升台中競爭力。

台中市府表示，國民黨台中市長參選人盧秀燕曾多次錯誤指謫市政遭打臉，上午再度於未查證情形下，批評東豐快進度；新聞局長卓冠廷指出，可以理解盧秀燕團隊近日因遭網友撻伐而充滿焦慮，但建議她應多了解市政的正確資訊後再來批評，才不致淪爲唱衰台中。

盧秀燕與張瀞分競選總部16日上午成立，包括前縣長廖了以、前議長林敏霖、競選主委江啟臣、前立委楊瓊瓔、副議長張清照、市議員顏莉敏及李榮鴻等人到場相挺，吉時一到「凍蒜聲」不絕於耳，廖了以並替張瀞分披上競選彩帶，現場也高舉包子及粽子象徵高票當選。

「財政是萬政之母！」廖了以指出，台中的財政將近2千億，可以做很多的事情，但是這幾年看不見「長多」出現，在縣市合併後，盧秀燕要將近2千億的財政發揮出來，運用高鐵、台中港及航空站優勢，提升台中競爭力，她會比過去的縣市首長做得更好，大家要給她一個機會。

盧秀燕表示，豐原的大小建設，沒人比張瀞分更清楚，武功高強的市議員一定要讓她第一高票！盧強調，豐原是台中首善之區，迄今仍沒有國民運動中心，還有東豐快速道路，胡志強任內已經建一半，但林市長看不順眼，竟然停了4年，還有國道豐潭段，自己若當選一定要完成建設。此外，也要調降地價稅及恢復老人健保，降低民眾負擔。

「我們一定要贏！」江啟臣猛力催票說，剩下不到70天，最重要的出去一定要拉票，一人10通電話就有700多通，張瀞分服務超過40年，是地方的媽祖婆，但精力不輸少年人，大家要讓豐原的寶繼續為豐后區服務。他強調，好的市長就是盧秀燕，她過去從政時間當中，幾乎沒有負評，經得起時間考驗及大家檢驗。

卓冠廷表示，前市府所通過的東豐快環評，明顯違反行政程序，遭石岡民眾提起訴願致使環評遭撤銷，但市府仍持續努力推動，修正前市府遺留的程序瑕疵。卓冠廷強調，東豐快共分為5標，目前第4標已完工，第5標預定11月完工；至於第1標到第3標環保局正進行環評訴訟，將待訴訟結果出爐後繼續推動，預定111年完工。

(中時 )