侯友宜、韓國瑜、高思博台南首度合體拚選舉

國民黨新北市長參選人侯友宜、高雄市長參選人韓國瑜及台南市長參選人高思博，16日首度在台南市合體拚選舉。

友善列印
中時

選戰大車拚！國民黨新北市長參選人侯友宜、高雄市長參選人韓國瑜及台南市長參選人高思博，16日首度在台南市合體拚選舉。高思博還與韓國瑜簽訂「雙城跨域合作意向書」，承諾台南市將與高雄市合作，打造南台灣黃金雙子城。

侯友宜表示，他的一生不分藍綠，只有黑白，很多警察兄弟在他面前倒下，大家認識他也都是因為陳進興事件，38年的警職，他一直將國家、榮譽作為一生信念。此次選舉是為團結更多人，因此不會撕裂仇恨，不口出惡言，希望用正向的力量，為國家、公平正義及榮譽而戰。

韓國瑜指出，南台灣民眾對民進黨特別好，高雄縣33年執政、高雄市20年執政，如今已經不欠民進黨了，如今高雄有近3000億負債，建議大家頭腦清醒一點，不要再被政治操作，台南、高雄原本經濟非常好，現在經濟完全不行，應該要拚經濟了，他要全力爭取南台灣的經濟建設，也會與高思博合作共同建設南台灣。

高思博也說，今天請侯友宜、韓國瑜來，就是要請他們來幫忙灌氣。台南市要翻轉起義，面對的就是不義的政府，老中青三代沒有錢賺，台南的稅也最高，加上又天災頻傳，老百姓遇雨即淹，苦不堪言，還得睡在水邊3天3夜，這不是暴政什麼才是暴政？按照歷史來看就是要改朝換代了。按照歷史來看就是要改朝換代了。

(中時 )

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