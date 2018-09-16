警熱心查訪 助印尼女尋回錢包 拾獲店家原封歸還

2018年09月16日 15:06 中時 謝明俊

一名印尼籍女子日前與友人前北市中華路南機場夜市逛街吃飯，不慎遺失內有３萬元台幣的皮包，女子焦急跑到轄區中正二分局泉州所求助尋回皮包，員警黃柏勲費了好些工夫，查訪發現南機場夜市內一家冰店拾獲這只皮包，原封不動歸還印尼女子。

日前晚間，一名印尼籍女子焦急地跑進中正第二分局泉州街派出所，語無倫次地喊著要報案，警員黃柏勳先安撫女子情緒，要她慢慢說明，原來印尼女子當日與友人從新店搭乘計程車到南機場夜市吃晚餐，要結帳時才發現皮包不見了！由於皮包內有現金新臺幣3萬多元，讓印尼女子急如熱鍋上螞蟻。

起先黃員及當事人都先猜想可能是不小心將皮包遺留在計程車上，黃員隨即依其下車地點及時間調閱路口監視器畫面，不久便調閱到該女子所搭乘的計程車，黃員立即與計程車司機聯絡，女子眼神露出一絲希望，可惜事與願違，司機表示計程車上未發現乘客遺留的皮包。

黃員鍥而不捨，請在外家戶訪查勤務的警員陳佶豐前往南機場夜市，查訪周邊店家是否有拾得一個藍色皮包。終於皇天不負苦心人，夜市內一間冰店店家恰巧拾獲符合警方詢問特徵的皮包！警方隨即通知印尼女子到派出所認領時，她激動地領回遺失皮包，沒想到能失而復得，皮包內現金也沒有少，感激之情溢於言表，並對臺灣濃厚的人情味留下深刻印象，離去前再三感謝警方及民眾的熱心幫忙。

(中時 )