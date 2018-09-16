兒子回美讀書 吳宗憲寫信給學校「給機會改過」

2018年09月16日 14:53 中時 蕭雅玲

鹿希派日前返回美國讀書，吳宗憲今進棚錄影表示，兒子在IG亂放話引發風波，身為父親在兒子回美之前，還特地寫信給兒子的學校伯克音樂學校，「孩子犯了這愚蠢錯誤，給他機會改過，將來伯克利會對全世界說，我們學校有個校友叫鹿希派。」他也跟兒子說，「學校不要我，就回來吧！」，他鋼琴第一名，沒什麼問題，回來他也會安慰兒子，「因為爸爸也沒有任何一個學校畢業，我都畢不了業，兒子也不用畢業」

他認為，寫信給兒子學校並不是打預防針，在兒子還沒去讀書前就跟他講過，不一定要畢業，「很多教育都是限制孩子成長，笨蛋才讀那麼多書，私底下不能充實嗎？」我們也學了很多東西，未必要在課本裡面才能、學習。

張菲主持《綜藝菲常讚》節目，將於9月底停播，憲哥認為，菲哥是一個適合閒雲野鶴的人，他的靈魂跟身體的框框是永遠沒有對在一起，做節目對菲哥來說只是點綴而已，「他該玩全都玩到，我該玩的這一身都沒玩過，No.1他是我們學習仿傚對象。」當年憲哥會買哈雷機車，也是因為看了菲哥玩重機才買，不忘幽默說：「大哥都要經歷過這段。」

金鐘頒獎典禮即將在10月6日登場，憲哥也說，自己雖有受邀擔任頒獎人，但因為沒有時間，現在尚無法確定會不會出席，他認為：「入圍是一種肯定，沒入圍就是否定。」對於《綜藝大熱門》評審總是不給入圍，感到很奇怪，但畢竟金鐘是藝能界盛會，對於誰入圍、誰得獎他都開心，沒有太在意自己會不會得獎。

(中時 )