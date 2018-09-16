員榮醫療體系推中西醫整合 員生醫院中醫部開張

2018年09月16日 15:06 中時 謝瓊雲

員榮醫療體系積極推動中西醫整合醫療，員生醫院中醫部16日正式揭牌營運。（謝瓊雲攝）

員生醫院中醫部主任林親怡(右)、內科主任吳莉瑩。（謝瓊雲攝）

針傷科主任黃永昇指許多醫學研究都已證實中西醫整合治療可明確提高醫療成效；對許多急性症狀施以針灸療法，亦可有效予以控制、緩解。（謝瓊雲攝）

員榮醫療體系積極推動中西醫整合醫療，旗下員生醫院中醫部16日正式揭牌營運，延攬中醫師林親怡擔任部主任、針傷科主任黃永昇及內科主任吳莉瑩，三人皆擁有中、西醫雙執照，中醫搭配西醫全方位為在地民眾提供跨科別一站式診治。

中醫部位在員生醫院後棟三樓，門診、治療區和中藥局，嶄新的空間提供舒適的看診環境與新穎儀器設備；中醫內科、婦科和兒科，並將傳統中醫外科結合現代醫學觀念細分為針灸科與骨傷科，提供全科醫療服務。

中醫師公會全國聯合會理事長長陳旺全、前理事長林永農、彰化縣中醫師公會理事長彭德桂，員林市長張錦昆，和衛生局長葉彥伯，都前來祝賀並參與揭牌。

林親怡指出，傳統中醫「望、聞、問、切」診察，搭配西醫生化血液檢驗、X光檢查，將能給予患者更適合的用藥與處置；而在腦中風、脊髓損傷和腫瘤等重大疾病住院患者，亦可結合中醫會診、接受中醫調養服務，

黃永昇說，中西醫整合醫療，已經過醫學研究證實，可提升病患醫療的整體療效，如推拿整復、骨折術後調理等；許多急性下背痛與眩暈患者，透過針灸治療確實可快速獲得緩解，未來若人力許可，亦將有中醫師進駐急診室。

總院長張克士表示，中醫部成立後，希望未來能朝專業分工，以病人為中心，提供全人醫療，藉由優秀的醫療團隊為民眾服務，也與在地醫療院所合作，持續訓練、培育本地年輕中醫師，整合中西醫為患者提供更好的醫療。

(中時 )