殘疾不是限制!生命鬥士揮灑人生色彩

2018年09月16日 15:19 中時 游昇俯

周大觀基金會「全球熱愛生命獎章」今年頒發給19位生命鬥士，其中中國大陸作家刁艷華、烏克蘭模特兒亞歷珊卓‧庫塔斯及西班牙國會議員巴紐，他們分別因為先天體質或意外事件造成傷殘，但身體障礙無法限制他們的行動，在正職之外，他們仍積極透過公民倡議、發展新創事業及寫作，描繪自己人生的各種可能性。

現任西班牙國會議員的巴紐，因多年前的一場車禍，下半部脊椎受撞擊而癱瘓。但他對生命保持樂觀，他說，就像半杯水，有人認為「只剩」一半，但也可以說「還有」一半；埋怨沒有用，何不把握活下來的這份幸運，盡其在我。

巴紐為西班牙第一位進入國會的截癱議員，投入政壇後，他便盡力為行動不便者發聲，明年任期將結束，巴紐說，他會改從民間，繼續為邊緣弱勢族群的權益努力。

來自烏克蘭的亞歷珊卓，則是因幼年時一次醫療疏失，導致脊椎損傷而癱瘓。現年24歲，她已擔任三年多平面媒體的全職模特兒，去年首次參與動態時裝走秀，更引起全球60幾個國家的報導，轟動一時。亞歷珊卓表示，一般人會質疑殘疾者並非模特兒市場主流，她希望扭轉刻板印象，證明這樣的假設是錯的。

除了擔任模特兒，亞歷珊卓也兼作媒體幕後製片。當初因朋友將照片上傳網路，使她獲得意外關注，亞歷珊卓認為網路能帶來許多可能性與自由，她目前也積極發展社群網路的新創科技事業，目前正在育成中心培育之中。

來自中國大陸，擔任今年「全球熱愛生命運動」兩岸和平大使的刁艷華，則是先天患有重症肌無力。自2006年擁有人生第一部電腦，便開啟了她的創作之路，既出版散文集《還父親一個驕傲》，後來還擔任《文溯會刊》的編輯。刁艷華並不熱衷發表作品，但即使打字有困難，寫作至今仍是她抒發心情的一個窗口。

目前她擔任中華詩詞網路學院教師，在騰訊視頻平台上教古典詩詞，她謙稱，網路給她跟大家學習的機會，學習會是她一生的職業。

(中時 )