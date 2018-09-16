相依為命 老婦伴夫停屍8月 原因讓人鼻酸

(示意圖/達志影像)

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中時電子報
/綜合報導

高雄一明老翁在8個月前去世，他生前囑咐妻子土葬，但由於膝下無子，妻子苦尋不著合適墓園下葬，遺體就放在高市新興區自宅迄今，令鄰居相當困擾；高市府殯葬管理處允諾協助善後。

高雄96歲的陳姓老翁今年1月30日過世，他與86歲妻子相依為命40年，膝下無子，由於陳翁生前希望入土為安，陳妻為完成丈夫遺願，南北奔波看過30多處墓地，不是不合適，就是太貴，她又考量公墓只有使用權，幾年後須遷葬，她往生後也不想給親友添麻煩，因此一直將夫婿遺體暫厝自宅一樓靈堂。

鄰居雖深同情，卻仍困擾不已，高市殯葬處日前獲報，9月12日派員到陳家靈堂勘查後認為，現場靈堂雖有冰櫃，但若因故停電，恐難以保存遺體，屍毒也會影響老婦人健康。

殯葬管理處人員並對陳妻說明，根據「社會秩序維護法」，若無正當理由停厝不葬，可處新台幣6000元以下罰鍰。

殯葬處今天表示，會出面協調合法墓地讓陳老先生下葬，希望陳妻兩個月內完成老公後事。

殯葬處指出，高市各公墓仍保有部分土葬墓地，但是公墓因為沒有擁有權，最快可能10年就必需遷葬。土葬一定要在合法墓地，並向殯葬處申請核可後才可土葬，否則除要恢復原狀，並可處以6萬至30萬元罰款。

老太太因為膝下無子不想以後麻煩親友，她哽咽說，她急得要死，整天在丈夫靈前哭，哭到睡著再爬起來，希望讓老公早日入土為安。她又說，她每天都整理暫厝丈夫遺體的冰櫃，如遇停電，也會立即向台電反映要求儘速復電，遺體暫厝家裡靈堂不致出問題。

(中時電子報)

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