第三次文金會進入倒數階段 聚焦北韓無核化進程

友善列印
旺報
呂佳蓉

文金會將於18日至20日於平壤舉行，此次會談能否為陷入僵局的無核化談判注入動力，受到全球關注。另外，改善兩韓關係也是此次文金會的重點，此次雙方將回顧宣言執行情況，並為提速落實宣言而開展合作進行磋商。

據韓聯社報導，南韓總統文在寅將直飛平壤出席會談，會談主要日程將向全世界現場直播。此次平壤會談是在朝美領導人就無核化原則達成一致後舉行，與之前兩次「從零起步」有所不同。

有關無核化進展，如何在北韓提出的無核化前提條件，包含發表終戰宣言和美國要求北韓提供核項目名單之間開展斡旋，縮小朝美雙方的意見差距是文在寅的最大課題。

報導指出，文在寅13日與文金會籌委會元老顧問團座談時提及朝鮮目前採取的棄核措施，提出美方需採取新舉措，暗示將出面說和。在此次文金會上縮小朝美意見差距後，月末在出席聯合國大會期間舉行韓美領導人會談，之後促成第二次朝美領導人會談，最終發表終戰宣言是文在寅的計劃表。

有關改善韓朝關係，文在寅與北韓領導人金正恩在4月27日舉行的第一次文金會上發佈《板門店宣言》，此次雙方將回顧宣言執行情況，併為提速落實宣言而開展合作進行磋商。雙方還將就緩解韓朝軍事緊張的後續措施、人文交流等事宜進行廣泛討論。由於雙方此前商定定期舉行領導人會談，此次有可能就第四次文金會做出承諾。

預測認為，文在寅將提及「韓半島新經濟藍圖」，就加強韓朝經濟合作與金正恩坦誠對話。重啟金剛山旅遊項目、恢復開城工業園區運轉等具體事宜或被搬上會談桌。北韓有可能就經濟合作表現出積極態度，但南韓多次重申不能違背國際社會的對朝制裁，因此韓朝經合也有變數。

(旺報 )

文金會前 南韓青瓦臺公布訪朝名… 中國國際進口博覽會倒數五十天 …

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。