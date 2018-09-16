第三次文金會進入倒數階段 聚焦北韓無核化進程

2018年09月16日 17:42 旺報 呂佳蓉

文金會將於18日至20日於平壤舉行，此次會談能否為陷入僵局的無核化談判注入動力，受到全球關注。另外，改善兩韓關係也是此次文金會的重點，此次雙方將回顧宣言執行情況，並為提速落實宣言而開展合作進行磋商。

據韓聯社報導，南韓總統文在寅將直飛平壤出席會談，會談主要日程將向全世界現場直播。此次平壤會談是在朝美領導人就無核化原則達成一致後舉行，與之前兩次「從零起步」有所不同。

有關無核化進展，如何在北韓提出的無核化前提條件，包含發表終戰宣言和美國要求北韓提供核項目名單之間開展斡旋，縮小朝美雙方的意見差距是文在寅的最大課題。

報導指出，文在寅13日與文金會籌委會元老顧問團座談時提及朝鮮目前採取的棄核措施，提出美方需採取新舉措，暗示將出面說和。在此次文金會上縮小朝美意見差距後，月末在出席聯合國大會期間舉行韓美領導人會談，之後促成第二次朝美領導人會談，最終發表終戰宣言是文在寅的計劃表。

有關改善韓朝關係，文在寅與北韓領導人金正恩在4月27日舉行的第一次文金會上發佈《板門店宣言》，此次雙方將回顧宣言執行情況，併為提速落實宣言而開展合作進行磋商。雙方還將就緩解韓朝軍事緊張的後續措施、人文交流等事宜進行廣泛討論。由於雙方此前商定定期舉行領導人會談，此次有可能就第四次文金會做出承諾。

預測認為，文在寅將提及「韓半島新經濟藍圖」，就加強韓朝經濟合作與金正恩坦誠對話。重啟金剛山旅遊項目、恢復開城工業園區運轉等具體事宜或被搬上會談桌。北韓有可能就經濟合作表現出積極態度，但南韓多次重申不能違背國際社會的對朝制裁，因此韓朝經合也有變數。

(旺報 )